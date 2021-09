Twab. Η νέα εφαρμογή για smartphones που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα μας προς το καλύτερο και να μας βοηθήσει να αισθανόμαστε ασφαλείς όπου και να βρισκόμαστε!

Σε μια περίοδο με τόσο γρήγορους ρυθμούς ζωής και αυξανόμενη ανάγκη για αίσθηση ασφάλειας, ο Λαρισαίος πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Χασάπης εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εφαρμογή twab (together we are better), για να μας αποδείξει ότι πράγματι «μαζί είμαστε καλύτερα», πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί και πιο ασφαλείς!

Το twab είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στην καθημερινότητα. Ένα εργαλείο εντοπισμού και ασφάλειας «κομμένο και ραμμένο» στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Όλες οι επιλογές στις ρυθμίσεις είναι εξατομικευμένες ώστε ο χρήστης να έχει τον απόλυτο έλεγχο κατά τη χρήση της εφαρμογής.

- Με το twab σαρώνεις μια ακτίνα γύρω από την τοποθεσία σου και βλέπεις ποιες από τις επαφές του τηλεφωνικού σου καταλόγου βρίσκονται κοντά σου (*πρέπει να έχουν και εκείνοι το twab)

- Το twab έχει επίσης Panic Button. Σε περίπτωση ανάγκης, αθόρυβα και χωρίς να πρέπει να μιλήσεις, πατάς το Panic Button και τον λόγο της επείγουσας κατάστασης:

- Επείγουσα ανάγκη ιατρικής βοήθειας

- Φωτιά

- Διάρρηξη & Ληστεία

- Απόπειρα Βιασμού & Καταδίωξη

Αυτομάτως στέλνεται μια ειδοποίηση κινδύνου (SOS alert) ταυτόχρονα σε ΟΛΕΣ τις επαφές σου που σε έχουν ενεργό στο twab ως επείγουσα επαφή. Έτσι, την ίδια ακριβώς στιγμή, ξέρουν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης σου που ακριβώς βρίσκεσαι και τι σου έχει συμβεί, ώστε να σε βοηθήσουν όπως

μπορούν. Το Panic Button έχει παγκόσμια εμβέλεια και στέλνει το SOS alert οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να βρίσκονται οι δικοί σου άνθρωποι!

Η βασική έκδοση του twab είναι ΔΩΡΕΑΝ!!!

Η Premium, που έχει το Panic Button και δυνατότητα αύξησης της ακτίνας αναζήτησης επαφών, κοστίζει μόνο 1,67ευρώ/μήνα (19,99ευρώ εάν αγοραστεί η ετήσια συνδρομή)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.twabapp.com