Με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην οποία μετέχουν κορυφαίοι στο είδος τους ομιλητές, αλλά και με συναυλία από έναν διάσημο τενόρο, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας καταθέτει την δική του συμβολή στις επετειακές εκδηλώσεις της χώρας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας και έχει τίτλο «Να ΄τανε το ΄21 - Συμβολή στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στις 20:00 στον αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας, σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά μέτρα και τους περιορισμούς που θέτει ο ΕΟΔΥ για τον COVID-19.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

- ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου κ. Τάσος Λιάσκος (πρ. Υπουργός) με θέμα «Ανεξαρτησία –Αγωνιστές και Άρματα»,

- το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Μιχάλης Καρατσιώλης με θέμα «Ερμηνευτικά κριτήρια της Επανάστασης του 21»,

- ο Βουλευτής και Δημοσιογράφος-Ιστορικός κ. Κώστας Γκιουλέκας με θέμα «το 1821μέσα απ’ τις πηγές του»,

- ο Εφέτης και μέλος του ΔΣ του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, κ. Δημήτρης Ορφανίδης, με θέμα «Ατραποί προς την ελευθερία. Ο ύμνος και ο ποιητής του»,

- ο Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας – Εκπαιδευτικός κ. Αλέξης Καλέσης, με θέμα «Ξένοι περιηγητές: η Ευρώπη ανακαλύπτει την Ελλάδα της Επανάστασης»,

- η Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας κα Φανή Καλοκαιρινού, με θέμα «H Ελληνική Επανάσταση στη Θεσσαλία».

- Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ κ. Κώστας Γιαβής με θέμα «Η επιμονή των αγτωνιστών του ’21 ως προϋπόθεση του

φιλελληνισμού.

Επίσης ο ποιητής - ιατρός και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτρης Κρανιώτης θα διαβάσει ανέκδοτο ποίημα που έγραψε για το 1821 με αφορμή το φετινό επετειακό έτος.

Η εκδήλωση θα κλείσει με την συναυλία του Τενόρου Ευαγγέλου Γιαμούρη, που ζει και κάνει διεθνή καριέρα στην Νέα Υόρκη, με ένα μουσικό διαχρονικό πρόγραμμα, που ακολουθεί την εξέλιξη της μουσικής από την επανάσταση του ΄21 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:

1. The Phantom of the Opera 2. Music of the night 3. Caruso 4. La bella Maria de mia amor 5. Con te partiro 6. Τζιβαέρι 7. Σαράντα παλικάρια 8. Παιδιά της Σαμαρίνας 9. Τη Υπερμάχω 10 Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας

Την εκδήλωση θα μεταδίδει απευθείας η τηλεόραση ASTRA TV ενώ θα υπάρχει και διαδικτυακή αναμετάδοση μέσω του astratv.gr

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Σημειώνεται για το κοινό ότι, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η προσέλευση στην εκδήλωση ορίζεται για τις 7.30 μμ και η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη. Οι θεατές θα τοποθετηθούν με αποστπασεις ασφαλείας σύμφωνα με τα υγειονομικά Πρωτόκολλα.