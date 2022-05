Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Project Ιππόκαμπος και τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών “ΕΤουΚου”, διανύουν περίοδο προετοιμασίας για το LAComicsFestival Vol4 που θα λάβει χώρα στον Μύλο του Παππά από τις 23 μέχρι και τις 29 Μαΐου 2022.

Μία πολυθεματική εκδήλωση που εστιάζει στο χώρο της 9ης Τέχνης και απευθύνεται σε φίλους των τεχνών, λάτρεις των κόμικς, γραφίστες, εικονογράφους, animators, αναγνώστες, φοιτητές οπτικής επικοινωνίας και multimedia, δασκάλους και μαθητές, γονείς και παιδιά.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το LAComicsFestival έρχεται ανανεωμένο να παρουσιάσει στην πόλη της Λάρισας μοναδικές πρωτότυπες εκθέσεις Ελλήνων καλλιτεχνών, σεμινάρια και εργαστήρια από ανθρώπους με εμπειρία στην τέχνη των κόμικς, αλλά και σχετικές ομιλίες στα panel του φεστιβάλ.

Εκθέσεις κόμικς, εικονογράφησης και γελοιογραφίας, εργαστήρια, ομιλίες και panels, παραστάσεις και προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια, bazaar κόμικς και σχετικών εκδόσεων, συλλέκτες και συλλογές κόμικς, δημιουργοί από όλη την Ελλάδα -και όχι μόνο- αλλά και πολλές ακόμη δραστηριότητες δίνουν το παρόν στους χώρους του Μύλου του Παππά, από τις 23 έως και τις 29 Μαΐου 2022.

Οι διοργανωτές του LAComicsFestival δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην παιδεία γύρω από την κουλτούρα των κόμικς και των σχετικών με αυτήν τεχνών, γι' αυτό το λόγο προστέθηκαν μια σειρά από διάφορες δραστηριότητες, ομιλίες, δρώμενα και ειδικούς προσκεκλημένους.

Επιπλέον, Artist Alley 60 καλλιτεχνών κόμικς, 30 Local Artists, 30 Illustrators και μαθητές του project Ιππόκαμπος θα βρίσκονται στα τραπέζια και στις εκθέσεις της διοργάνωσης, προβάλλοντας μια μεγάλη ποικιλία εικονογραφήσεων, αυτοεκδόσεων και κόμικς εντύπων.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες μορφές τέχνης παγκοσμίως, να γνωρίσει δημιουργούς κόμικς, να συζητήσει μαζί τους, να δει αλλά και να προμηθευτεί έργα τους.

Έχουν προγραμματισθεί:



Εκθέσεις

• Ιστορίες απ’ τον Κάμπο / Συλλογική

• '21-'22: Η Ιστορία Μέσα Από τα Graphic Novels - '21

Η μάχη της Πλατείας και Αϊβαλί / Soloup

• “Σπούκι” Αγροτικό Διόραμα / Μαρία Ναβακούδη

• +έκφραση / 4o ΕΠΑΛ Λάρισας

• Κούκλας / Μουσείο Κούκλας Τιριτόμπα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Κόμικς

• Μέλανδρος Γκανάς

• Μαρία Κισκίνη

• Ναταλία Παπαδημητρίου

• Ειρήνη Δρόσου

• Κατερίνα Φράγκου

• Διώνη Κοτοπούλη

• Κρυσταλλία Γραμματικού



Workshops

• Φωτογράφιση Πορτραίτου / 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας

• Φθόγγοι & Συμπλέγματα / Νικόλας Κουνινιώτης

• Πηλοπλασίες / Διώνη Κοτοπούλη

• Character Design / Κατερίνα Φράγκου

• Origami / Νίκος Ράπτης

• Διαβάζοντας Εικόνες / Θωμάς Κεφαλάς

• Face Painting / Φαίη Παστάκα

• Βιομηχανικό Σχέδιο - Κατασκευή Props Στολών για Cosplay με Χαρτόνια / Αλέξανδρος Κισκίνης

• YoYo / Υo-yo.gr

• Η Δική σου Γραμματοσειρά / Last Cow

• Το Στήσιμο μίας Ιστορίας Κόμικς και οι Διαφορετικές Αφηγηματικές Δυνατότητες / Soloup 16+

• Σχεδιασμός Επιτραπέζιων και η Εκπαιδευτική τους Σημασία / Ναταλία Παπαδημητρίου

• Εικονογράφηση / Αποστόλης “Κότσιφας” Ιωάννου

• Spray Art / Δήμητρα Κανταρά

• Eyes-Eyes Baby / Διονύσης Διγώνης

• Ψηφιακές Μορφές Τέχνης στην Διαδικασία της Μάθησης και της Δημιουργίας / Λιάπης Βασίλειος (aka Ζαν, J.P. inked)

• Παιδικά Εργαστήρια / Superhero Armbands / Μαρία Κισκίνη

• Παιδικό Εργαστήριο / Καλλιγραφία για Μικρά Παιδιά / Νικόλας Κουνινιώτης



Ομιλίες – Panels – Παρουσιάσεις

• Ομιλία / Η Εξέλιξη των Ελληνικών Κόμικς. Από τη ”Βαβέλ” μέχρι τη Σύγχρονη Δυναμική τους Παρουσία / Γεώργιος Σούλτης, Αντώνιος Νικολόπουλος (Soloup), Μέλανδρος Γκανάς

• Ομιλία / Πολιτικές Συμπτώσεις Σημασίας / Ιορδάνης Στυλίδης

• Ομιλία / AKIRA: Σημειώσεις και Παρατηρήσεις Πάνω στην Ιστορική Ταινία Ιαπωνικού Animation / Νάσια Στυλίδου

• Ομιλία / Gutters n’ Singles / Andri J & Μέλανδρος Γκανάς

• Ομιλία / Project ΙππόΚαμπος / Μέλανδρος Γκανάς, Νάσια Στυλίδου, Θωμάς Κεφαλάς, Αποστόλης Ιωάννου

• Signing / Ξενάγηση στην Έκθεση “'21-'22: Η Ιστορία μέσα από τα Graphic Novels '21” – Η Μάχη της Πλατείας και Αϊβαλί του Soloup & Signing από τον Δημιουργό.

• Παρουσίαση Βιβλίου / Καλλωπίζοντας το Τέρας / Μάρκος Κωστούλης

• Παρουσίαση Bιβλίου & Signing / Πίσω από τα Σκίτσα στο Graphic Novel του '21- H Μάχη της Πλατείας (Εκδόσεις Ίκαρος) / Soloup

• Παρουσίαση Βιβλίου / Σκοτεινά Παραμύθια / Ζήσης Αποστολίδης



Προβολές

• TAFestival 15+

• Loverman Animations / Δημήτρης Αρμενάκης

• Παιδικές προβολές / TAFestival



Events

• Βαψιματική / Τοιχογραφία στο Ποτάμι / ΕΤουΚρου

• Βαψιματική / Κάρο & Καρέ / Ilion Afeslari

• Βαψιματική / Graffiti by Ashos D’signs

• Βαψιματική / Grafitti by Nick Serman

• Βαψιματική / Graffiti / Back to Back / Hood Spirit ft Bogs_97

• Sketch Event / Υπερήρωες στον Κάμπο / Klimis vs Λευτέρης Γιακουμάκης

• Skate Event

• Θεατρική Παράσταση / “Απόδραση αλά Ελληνικά” / Παιδιά ΑΜΕΑ και Φίλοι

• Live / N’Cheezed

• Live / ΕτΚ Raps / Κάπα Ξήγα, Right Clique (Tωm Unit & Deltah One), JK One & DJ Wheel M, Andri J Univers, The VoCults, Astos, Jamshot



Άλλες Δραστηριότητες

• Παιχνίδια Ρόλων / Game Spot

Καλλιτέχνες - Δημιουργοί

• 60 Καλλιτέχνες Κόμικς / Artist Alley

• 30 Local Artists

• 30 Illustrators

• Μαθητές του Project Ιππόκαμπος



Να σημειωθεί ότι λόγω COVID-19, η διεξαγωγή του LA Comics Festival Vol4 θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας πιστά τη νομοθεσία και τις εκάστοτε ρυθμίσεις για τα μέτρα τήρησης της υγειονομικής προστασίας.

Η είσοδος στους χώρους του φεστιβάλ καθώς και η συμμετοχή σε ομιλίες, panels, workshops, προβολές και events είναι ελεύθερη για όλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: https://tinyurl.com/35m8phe9