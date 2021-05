Τοξότη, θα χρειαστεί να δείξεις εγκράτεια στα λόγια και στις κουβέντες που ανταλλάσσεις σήμερα με τα κοντινά σου άτομα

Κριός

Θα έχεις μια τάση προς την υπερβολή σήμερα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα, την εμφάνιση και το φαγητό. Ίσως θελήσεις π.χ. να κλείσεις εκείνο το Led facial ή να πάρεις αυτό το serum που κοστίζει μια περιουσία, ενώ δεν χρειάζεται να τελειώσεις και όλα τα πασχαλινά κουλουράκια γιατί «μωρέ κρίμα είναι, θα χαλάσουνε»!

Ταύρος

Μπερδεύεις την αυτοπεποίθηση με την έπαρση στα επαγγελματικά και στον τρόπο που you carry your self γενικότερα. Πρόσεξε τελικά μήπως έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα και η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι...«απότομη».

Δίδυμοι

Μην χάνεσαι στις υποθέσεις και στα ουτοπικά «εάν και εφόσον» στα προσωπικά σου, αλλά δες τι μπορεί να γίνει πρακτικά για να κάνεις την κατάσταση να δουλέψει.

Καρκίνος

Πριν προχωρήσεις σε σημαντικά ανοίγματα σχετικά με οικονομικές συνεργασίες αλλά και σπατάλες θέλοντας ίσως να εντυπωσιάσεις τον σύντροφό σου ή κάποιο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, κοίταξε πρώτα αν όντως «βγαίνεις» για να μην το πληρώσεις στο τέλος ακριβά.

Λέων

Η υπεραισιοδοξία και το «εντάξει το ’χω για πλάκα» attitude που βγάζεις στη δουλειά μπορεί να σε οδηγήσει σε «γκάφες μεγατόνων», γι’ αυτό κούλαρε λίγο και δες το αλλιώς.

Παρθένος

Παρ’ το πιο χαλαρά σήμερα γενικότερα, αποφεύγοντας να πιέσεις τον εαυτό σου για το καθετί. Μια ευχάριστη είδηση ή μια πληροφορία που φτάνει στ’ αυτιά σου και αφορά στα αισθηματικά σου μπορεί να σε χαροποιήσει αρκετά.

Ζυγός

Προσπάθησε να αποφύγεις την τάση για επιπολαιότητες στα οικονομικά, π.χ. σχετικά με μια διαπραγμάτευση, αλλά και στα προσωπικά σου, ωθούμενος από υποσυνείδητες ανάγκες που σε «παρασύρουν».

Σκορπιός

Σήμερα είσαι περισσότερο επιρρεπής σε «λάθη» και παρορμητικές συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις σου, οικογενειακές και προσωπικές.

Τοξότης

Θα χρειαστεί να δείξεις εγκράτεια στα λόγια και στις κουβέντες που ανταλλάσσεις σήμερα με τα κοντινά σου άτομα αλλά και σε σχέση με το «τι βάζεις στο στόμα σου», μετριάζοντας την τάση σου για αλόγιστο φαγητό.

Αιγόκερως

Πες «όχι» σήμερα σε συζητήσεις που αφορούν στα οικονομικά μιας συμφωνίας και περιόρισε την ανάγκη σου για «επίδειξη» και εντυπωσιασμούς στα ερωτικά σου, γιατί κινδυνεύεις να φας τα μούτρα σου και να φανείς -αλίμονο- ολίγον «Γκούφι»!

Υδροχόος

Κρατά και μικρό καλάθι σε συζητήσεις και υποσχέσεις που αφορούν οικονομικά και κληρονομικά θέματα καθώς θα υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα υπερβολής και παράλληλα προσπάθησε να χαλιναγωγήσεις την εσωτερική ένταση που νιώθεις.

Ιχθύες

Μην πιστεύεις μονομιάς ό,τι ακούς σήμερα, προσέχοντας από την άλλη και αυτά που λες εσύ, καθώς θα υπάρχει έντονα η τάση να ξεφύγεις με υπερβολές και αοριστίες και το όλο αποτέλεσμα μπορεί να σε εκθέσει.

