Κριός

Ίσως χρειαστεί να κάνεις μια συζήτηση με τον σύντροφό σου για θέματα που χρονίζουν μέσα στη σχέση σας, δίνοντας προσοχή και στην δίκη του οπτική, ασχέτως αν συμφωνείς ή όχι.

Ταύρος

Take the day off και φρόντισε λιγάκι τον εαυτό σου και το σώμα σου, αποφεύγοντας να πιεστείς για άλλα πράγματα.

Δίδυμοι

Κοινωνικό το Σάββατό σου, Δίδυμε, με διάθεση να ασχοληθείς περισσότερο και με τον σύντροφό σου, εκτονώνοντας μέσα από την επαφή σας το εσωτερικευμένο άγχος σου.

Καρκίνος

Είναι καλό να θυμάσαι πως οι δικοί σου άνθρωποι σε αγαπούν de facto και δεν χρειάζεται να κάνεις συνεχώς πράγματα για εκείνους ασυναίσθητα, προκειμένου να το «εξασφαλίσεις».

Λέων

Πες «ναι» σε εξόδους και κοινωνικά καλέσματα, αποφεύγοντας να μείνεις σπίτι, καθώς η επαφή με τους φίλους σου σου φτιάχνει το κέφι.

Παρθένος

Θέλεις λίγο παραπάνω «κανάκεμα» από τον σύντροφό σου, εκείνος όμως μπορεί να μην είναι σε αυτή την φάση ιδιαίτερα εκδηλωτικός, οπότε βρες το κάπου στη μέση.

Ζυγός

Απόλαυσε το Σάββατό σου κανονίζοντας δραστηριότητες με την παρέα σου, όπως μια μικρή απόδραση ή κάτι άλλο που μπορεί να σε ανανεώσει, γιατί έχεις ανάγκη big time να διασκεδάσεις.

Σκορπιός

Φρόντισε να κοιμηθείς περισσότερο και να ξεκουραστείς επαρκώς σήμερα, αράζοντας άμα λάχει χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα για να «φορτίσεις τις μπαταρίες σου».

Τοξότης

Το σπίτι μάλλον δεν θα σε δει και καθόλου Σαββατιάτικα αφού θα είσαι out and about, σκοπεύοντας να γνωρίσεις και καινούργιο κόσμο αν είσαι ελεύθερος.

Αιγόκερως

Ίσως πρέπει να βγάλεις λίγη δουλειά σήμερα ή να ασχοληθείς με διάφορα πρακτικά της καθημερινότητας, οπότε δεν το λες και το πιο χαλαρό ΣΚ, αλλά ok.

Υδροχόος

Έχεις όρεξη να βγεις και να χαρείς με το αμόρε, τους φίλους, τα παιδιά σου, κάνοντας βόλτες, σπορ ή μια δημιουργική δραστηριότητα, με τη μέρα να είναι busy και την διάθεση σου αρκετά καλή.

Ιχθύες

Τα πράγματα στην σχέση σου μπορούν να λειτουργήσουν πιο αρμονικά αρκεί ο ένας να μη θέλει να «καπελώσει» τον άλλο. Από εκεί ξεκίνα.

