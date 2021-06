Λέοντα, είσαι σε mood ταξιδιού για το τριήμερο

Κριός

Λες «ναι» σε προσκλήσεις και καλέσματα με φίλους, ίσως όμως διαπιστώσεις ότι χρειάζεται να συμπεριφερθείς πιο ώριμα σχετικά με μια προσωπική σου σχέση ή συνεργασία, αναγνωρίζοντας και λάθη που έχουν γίνει από την πλευρά σου.

Ταύρος

Είτε είσαι στην πόλη, είτε «το ’χεις σκάσει» για το τριήμερο, η δουλειά και οι υποχρεώσεις σε απασχολούν still. Φρόντισε όμως να βρεις χρόνο και για ξεκούραση.

Δίδυμοι

Το Σάββατο έρχεται με θετικές προοπτικές για να περάσεις καλά με σύντροφο και αγαπημένα σου πρόσωπα, «φιλοσοφώντας» το και λίγο περισσότερο ως «αξία ανεκτίμητη» στην όλη πραγματικότητα που μας περιβάλει.

Καρκίνος

Είσαι που είσαι ευαίσθητος...η επικαιρότητα σε έχει «βρει» πολύ συναισθηματικά και μπορεί να βγάλεις μια μεγαλύτερη προστατευτικότητα προς την οικογένεια σου, καθώς για’σενα αποτελεί το ultimate καταφύγιο.

Λέων

Είσαι σε mood ταξιδιού για το τριήμερο, ακόμα όμως κι αν «δεν σου κάτσει» θα έχεις όρεξη για εξόδους και interactions, αφήνοντας απ’έξω οτιδήποτε σε μπλοκάρει.

Παρθένος

Το «εξωτερικό περιτύλιγμα» δεν είναι το βαρόμετρο για να περάσεις καλά αυτό το γουηκεντ, αλλά μάλλον το να τα «βρεις» με το μέσα σου.

Ζυγός

Το Σάββατο είναι μια τέλεια μέρα για χαλαρουίτα με το αμόρε, διασκέδαση με φίλους, παιχνίδια και δραστηριότητες με τα παιδιά, ακόμα κι αν σε βρει στο «κλεινόν άστυ». Enjoy!

Σκορπιός

Έχεις ανάγκη όχι από τριήμερη αλλά πενταήμερη μη σου πω εκδρομούλα για να ξεκουραστείς, ωστόσο εστίασε κυρίως στην σημερινή μέρα που έχει πιο easygoing διάθεση, γιατί από αύριο ίσως «στραβώσεις» λίγο.

Τοξότης

Αν είσαι on the go τσέκαρε bookings, ώρες και γενικά τις λεπτομέρειες για να μην ταλαιπωρηθείς με τον ανάδρομο στο ταξίδι, όπου και να’σαι όμως θα περάσεις καλά, με παρεάκι και δε συμμαζεύεται. Yupiii!

Αιγόκερως

Δουλεύεις και σήμερα;; Έλεος! Δώσε άδεια στο «αφεντικό» και κοίταξε να κανονίσεις κάτι με το σύντροφο σου για να βγεις απ’τη ρουτίνα cause you need it big time.

Υδροχόος

Πού σε πετυχαίνουμε; Μονοήμερη ή full τριήμερο; Όπως και να ’χει μην «παρακάμψεις» την σημερινή μερα γιατί είναι η καλύτερη για διασκέδαση για το δικό σου ζώδιο.

Ιχθύες

Η επιθυμία σου είναι να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς, χωρίς πολλές προσδοκίες για extravagant καταστάσεις, εκτός ίσως από λίγο σεξακι που είναι πάντα καλοδεχούμενο.

athensvoice.gr