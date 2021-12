Λέοντα, festive διάθεση, ατελείωτο περπάτημα για αγορές και ποτάκι το βράδυ με φίλους για να’ ρθεις «στα ίσα σου»

Κριός

Μια τσάρκα στα μαγαζιά, μια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας, λίγος καθαρός (αν και τσουχτερός πλέον) αέρας έστω βρε παιδί μου, είναι αυτό που χρειάζεσαι σήμερα και σίγουρα «όχι άλλο κάρβουνο»!!

Ταύρος

«Το κρύο πολύ εμίσησαν, το beaute όμως ουδείς» πόσο μάλλον ένας Ταύρος, οπότε ξεκίνα τις κούρες ενόψει Χριστουγέννων από σήμερα, για να’ σαι «κουκλάκι ζωγραφιστό» στο ρεβεγιόν!

Δίδυμοι

You kinda «feel da heat» της αυριανής Πανσέληνου στο ζώδιο σου και μπορεί να βγεις λίγο παραπάνω «τζόρας» απ’ το συνηθισμένο σου. Alrighty then.

Καρκίνος

Η ανάγκη για αποφυγή τοξικών καταστάσεων στην καθημερινότητα, την δουλειά, τα προσωπικά, την οικογένεια ή όπου αλλού είναι τόσο μεγάλη, όσο το «εγώ» του Μέγα Ναπολέοντα. «Σεβάσου» την, πριν παίξει «Βατερλό» με ψυχοσωματικά.

Λέων

Αυτό το Σ/Κ είναι όπως θα έπρεπε να είναι κάθε προ - Christmas Σ/Κ: festive διάθεση, ατελείωτο περπάτημα για αγορές και ποτάκι το βράδυ με φίλους για να’ ρθεις «στα ίσα σου» μετά το κρύο που τράβηξες.

Παρθένος

«Noel Noel, Noel Nooeeel» οόχι λάθος, για next week πήγαινε αυτό. Today πάντως απόφυγε να σκεφτείς τι πάει λάθος με τα επαγγελματικά. Μην το «πιάσεις» καθόλου δηλαδή. Άστο γι’ αύριο.

Ζυγός

Allow yourself to let go από τις σκοτούρες τις καθημερινότητας και κοίτα να «λυσσάξεις» λιγάκι αυτό το Σ/Κ γιατί το έχεις ανάγκη. Λογικό και εφικτό.

Σκορπιός

Επειδή για κάποιο λόγο η αυριανή Πανσέληνος «στα σκάει» κι από σήμερα συναισθηματικά, μην αφεθείς εντελώς σε προσωπικές ανασφάλειες, κυρίως στα ερωτικά.

Τοξότης

Μεγαλύτερο «αγώνα» από το να φροντίζεις γι’ αυτούς που αγαπάς δεν έχει. Για’ σένα όμως ποιός φροντίζει; Let them know it’s Christmas time as well.

Αιγόκερως

Πρακτικές δουλίτσες, μια δόση γκρίνιας και λίγες ενοχές που το παρακάνεις ήδη με τα γλυκά των γιορτών for today. Oh well.

Υδροχόος

Με διάθεση για big spending σε δώρα ενόψει Χριστουγέννων, διασκέδαση με παιδιά, φαγητά με φίλους και τα σχετικά this Σ/Κ, που μάλλον είναι και καλύτερο από το φετινό original «Holy Night Σ/Κ», οπότε make good use of it!

Ιχθύες

Σήμερα κατεβάζεις χειμωνιάτικα και «καντήλια» μαζί, αφού λίγο η αυριανή Πανσέληνος, λίγο το’ να, λίγο τ’ άλλο, νιώθεις μάλλον κόπωση. Μελομακάρονο, κουβερτούλα και Netflix ίσως;

athensvoice.gr