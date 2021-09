Σκορπιέ την έχεις την κυκλοθυμία σου αυτό το γουηκεντ, ίσως και λόγω κάποιων απρόοπτων που σε εκνευρίζουν

Κριός

Φαίνεται πως το Σ/Κ θα σε απασχολήσουν αρκετά θέματα που αφορούν τα οικονομικά, σχετικά π.χ. με τα φορολογικά κ.λπ., αλλά και διαφορά «υπολείμματα» που περίσσεψαν από την εβδομάδα και πρέπει να τακτοποιηθούν. Ok, αλλά βρες χρόνο και για’ σένα.

Ταύρος

Έχεις μια «υπερδιέγερση» Σαββατιάτικα, όχι απαραίτητα για κακό, αφού ναι μεν υπάρχουν εκκρεμότητες που χρειάζονται τακτοποίηση, αλλά μπορείς να το «κλέψεις» και λίγο, έχοντας και ευχάριστες συναναστροφές.

Δίδυμοι

Δεν το λες και το πιο χαλαρό Σ/Κ, αφού η δουλειά, οι υποχρεώσεις για το σπίτι, για τις σπουδές σου or whatever, σε κρατούν απασχολημένο, έτσι, για να μην βαριέσαι μωρέ. Με σωστή οργάνωση βέβαια, όλο και κάποιος χρόνος θα βρεθεί και για’ σένα.

Καρκίνος

Αρκετά ευχάριστο και γεμάτο με συναναστροφές, εξόδους, ψώνια κ.λπ. είναι το Σάββατο σου, ίσως όμως υπάρχει και ένα «αλλά» για μερικούς στο ερωτικό κομμάτι.

Λέων

Αυτό το Σαββατοκύριακο χρειάζεται να ασχοληθείς λίγο με τα του οίκου σου, κάνοντας πρακτικές δουλειες, τακτοποιώντας εκκρεμότητες, αράζοντας και «χωρίς ενοχές» στο τέλος για να χαλαρώσεις.

Παρθένος

Με επικοινωνιακή διάθεση και όρεξη για βολτούλες, καφέδες, αλλά και εκδρομούλες με φίλους σε βρίσκει το Σ/Κ. Το τελευταίο είναι και το ιδανικό σενάριο, αν και μπορεί να προκύψουν κάποια απρόοπτα στις μετακινήσεις.

Ζυγός

Οικονομικά ζητήματα (φορολογικά κλεισίματα κ.λπ.) και πρακτικές εκκρεμότητες της καθημερινότητας απαιτούν αρκετό από τον χρόνο σου σήμερα. Δεν χρειάζεται όμως να αγχώνεσαι, αλλά να βάλεις στο πρόγραμμα και κάτι που σε ευχαριστεί.

Σκορπιός

Την έχεις την κυκλοθυμία σου αυτό το γουηκεντ, ίσως και λόγω κάποιων απρόοπτων που σε εκνευρίζουν, ωστόσο αν καταλήξεις στο τι θες, μπορείς να περάσεις καλά στα προσωπικά σου.

Τοξότης

Οι υποχρεώσεις σου απέναντι στην δουλειά αλλά και εκκρεμότητες της καθημερινότητας σε κρατούν απασχολημένο μέσα στο Σ/Κ. Ίσως πάλι η «απομόνωση» σου να είναι ηθελημένη για λόγους ξεκούρασης.

Αιγόκερως

Σήμερα θες περίπατο, εξόδους, τηλεφωνήματα με φίλους κ.λπ., έχοντας ως επί το πλείστον και την ανάλογη διάθεση, αν και κάτι σε «τρώει» στα προσωπικά.

Υδροχόος

Αγγαρείες και ρουτινιάρικες υποχρεώσεις προς δουλειά και οικογένεια δεν σε ξετρελαίνουν this Σ/Κ, το σημαντικό όμως είναι να το «βγάλεις» ομαλά, χωρίς υπερβολικές γκρίνιες.

Ιχθύες

Αν έχεις την πολυτέλεια να φύγεις ταξιδάκι ή εκδρομούλα αυτό το γουηκεντ don’t even think about it, αν και ενδέχεται κάποιες αναποδιές στο πρόγραμμμα και τις μετακινήσεις να σε παιδέψουν λίγακι.

