Δίδυμε, θες να φύγεις ταξιδάκι, να πας διακοπές ή να κάνεις έστω μια απόδραση από την πόλη για να ανανεωθείς και ψυχολογικά

________

Κριός

Σημαντικό σήμερα να επιδοθείς σε κάποιου είδους σωματική άσκηση, π.χ. κολύμπι, τρέξιμο, ένα άθλημα κ.λπ., για να διοχετεύσεις θετικά την περίσσεια ενέργειας σου, ώστε να μην γίνει θυμός.

Ταύρος

Καλύτερα να αποφύγεις κάθε είδους τεχνικές εργασίες στο σπίτι αυτό το ΣΚ γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, ενώ χρειάζεται γενικότερα προσοχή στο κομμάτι της υγείας αλλά και αυτό της οδήγησης.

Δίδυμοι

Θες να φύγεις ταξιδάκι, να πας διακοπές ή να κάνεις έστω μια απόδραση από την πόλη για να ανανεωθείς και ψυχολογικά. Έχε υπομονή όμως γιατί μπορεί να υπάρξουν διάφορα απρόοπτα που επηρεάζουν τον προγραμματισμό σου.

Καρκίνος

Είσαι λίγο αψυχολόγητος σήμερα και ακόμα κι εσύ δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό που σου δημιουργεί αναστάτωση και δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις ουσιαστικά.

Λέων

Νιώθεις την ένταση να φουντώνει μέσα σου εξαιτίας του επικείμενου τετραγώνου Άρη - Ουρανού, ίσως όμως (ακόμη) δεν είσαι σε φάση να μοιραστείς τι σου συμβαίνει με λεπτομέρειες με τους γύρω σου.

Παρθένος

Σκέψεις για τη δουλειά «σε κάνουν Τούρκο» καθώς δεν αποκλείεται να μάθεις και κάτι που παιζόταν καιρό στο παρασκήνιο το όποιο αγνοούσες.

Ζυγός

Stick to reality αποφεύγοντας να δώσεις χώρο σε εικασίες και αμφιβολίες σχετικά με την προσωπική σου ζωή.

Σκορπιός

Σίγουρα δεν μιλάμε για ένα χαλαρό weekend, όπως έχουμε ήδη πει, οπότε προσπάθησε να προστατεύσεις τον εαυτό σου τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο.

Τοξότης

Αυτό το ΣΚ μάλλον δεν θα μπορέσεις να έχεις τον έλεγχο πάνω στα γεγονότα, οπότε μια go with the flow προσέγγιση θα σε ωφελούσε σίγουρα περισσότερο.

Αιγόκερως

Καταπιεστικές και χειριστικές συμπεριφορές «δεν περνάνε» σήμερα κι αύριο, ενώ φέρνουν αντιδράσεις και μέσα στις σχέσεις με τα παιδιά σου μεταξύ άλλων.

Υδροχόος

Και μια ένταση υπάρχει, και τα νεύρα σου είναι «κρόσσια», και οι αντοχές σου τελειώνουν... Να δούμε μόνο πότε θα κάνεις το μεγάλο «μπαμ».

Ιχθύες

Δεν θα ήταν κακή ιδέα να περάσεις την μέρα με τα πόδια ανάσκελα, έχοντας και κάνα δυο να σου κάνουν αέρα, για να πάρεις δυνάμεις. Ό,τι πιο κοντά σε αυτή την εικόνα τέλος πάντων.

athensvoice.gr