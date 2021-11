Δίδυμε, χρειάζεσαι λίγο χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα για να ξεδώσεις συναισθηματικά

Κριός

Και σήμερα αεικίνητος και πολυάσχολος, αν και ψυχολογικά υπάρχει και κάποια «αντίσταση». Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται και πως, κάνε reach out στους κατάλληλους ανθρώπους, για να βρεις λύσεις.

Ταύρος

Παίξε δυναμικά «μπαλίτσα» με οτιδήποτε σημαντικό έχει να κάνει με τη δουλειά και τα πρακτικά της καθημερινότητας, καθώς οι επόμενες μέρες θα σε τρέξουν λίγο από μόνες τους, οπότε ας έχεις λιγότερα «στο κεφάλι σου».

Δίδυμοι

Οικονομικές εκκρεμότητες στα επαγγελματικά μπορεί να χρειαστούν περισσότερη φροντίδα, χρειάζεσαι όμως και λίγο χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα για να ξεδώσεις συναισθηματικά.

Καρκίνος

Ασχέτως δουλειάς και υποχρεώσεων, σήμερα αξίζει να κοιτάξεις λίγο παραπάνω τα αισθηματικά σου, απολαμβάνοντας έστω μια έξοδο για ποτάκι με το ταίρι σου, ενώ αν είσαι γεννημένος τέλος 2ου - αρχές 3ου δεκαημέρου μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία.

Λέων

Το να περιμένεις οι άλλοι να καταλάβουν από μόνοι τους το τι σε ενοχλεί και το τι θέλεις μέσα σε μια σχέση είναι τόσο πασέ, όσο και η «μπλε σκιά» στο μακιγιάζ. Βασικά πολύ περισσότερο.

Παρθένος

Κάτι ενδιαφέρον μπορεί να παίξει στο πεδίο του φλερτ today, οπότε αν είσαι γεννημένος τέλος 2ου - αρχές 3ου δεκαημέρου move it λίγο κι εσύ, κάνοντας μια έξοδο για να αξιοποιήσεις αυτή την επιρροή «πρακτικά».

Ζυγός

«Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτόοο, εγώ θέλω να σε δω ευτυχισμένο» σου φωνάζει ο εαυτός σου, στέλνοντας το μήνυμα πως δεν πρέπει να σου «βγάζεις το λάδι» από το άγχος για το καθετί. Άκουσε τον!

Σκορπιός

Πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσεις πως είσαι και συ άνθρωπος και κάνεις λάθη όπως όλοι οι άλλοι, ενώ το να βγαίνεις πάντα κερδισμένος σε όλα, δεν είναι τελικά το αντικειμενικό ζητούμενο. Η «διαδρομή» είναι.

Τοξότης

Ζητήματα ακινήτων, όπως π.χ. μεταβιβάσεις, θέλουν φροντίδα και οργάνωση για να προλάβεις προθεσμίες με τα χίλια απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καλύτερα σήμερα και όχι από αύριο.

Αιγόκερως

Το εξάγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιο σου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς δημιουργεί θετικό κλίμα για φλερτ και νέες γνωριμίες στα ερωτικά, ειδικά για τους γεννημένους τέλος 2ου με αρχές 3ου δεκαημέρου. Go for it.

Υδροχόος

Αν διαρκώς αναρωτιέσαι για το αν ο σύντροφός σου είναι όντως «μαζί σου» και με όρεξη μέσα στην σχέση, τσέκαρε πρώτα αν αυτό οφείλεται σε δικές ανασφάλειες και μετά αν έχει φτάσει απλά στο «boredom level».

Ιχθύες

Η Τρίτη μπορεί να φέρει ρομαντικές στιγμές με τον σύντροφο σου, δημιουργώντας παράλληλα διάθεση για φλερτ, αλλά και ευκαιρίες για γνωριμίες που σου βγάζουν θετικά συναισθήματα, ειδικά αν έχεις γενέθλια τέλος 2ου με αρχές 3ου δεκαημέρου.

