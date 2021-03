Ιχθύ, τα μάτια σου δεκατέσσερα μέχρι το Σαββατοκύριακο σε νέες γνωριμίες που φαντάζουν ιδανικές και παραμυθένιες

Κριός

Το θέμα «συγκέντρωση στα πρακτικά» αποδεικνύεται δύσκολο project σήμερα. Το μυαλό σου είναι «αλλού», εσύ είσαι «αλλού» και γενικώς έχεις τάσεις φυγής. Η όλη «ονειροπόληση» του μυαλού σου βέβαια είναι εξαιρετική ως αναφορά την έμπνευση για κάποιο καλλιτεχνικό εγχείρημα, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς αν ανήκεις στους καλλιτέχνες του ζωδίου. Από την άλλη, ίσως χρειάζεται να δουλέψεις μέσα σου το θέμα της συγχώρεσης για κάποιο άτομο που σε έχει πληγώσει πολύ και το φέρεις ακόμα βαρέως.

Ταύρος

Αισθάνεσαι αρκετά αποπροσανατολισμένος αναφορικά με τους στόχους σου και μπορεί να τρέφεις ίσως και αυταπάτες για μερικούς από αυτούς. Επίσης θα έχεις την τάση να αναπολείς παλαιότερες όμορφες στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, τότε που βγαίναμε, ταξιδεύαμε, διασκεδάζαμε μαζί...ε, θυμάσαι; και μπορεί να σου ξεφύγει κανένα «αααχ και βαααχ» παραπάνω.

Δίδυμοι

«Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι» λέει η παροιμία και οφείλεις να τη λάβεις υπόψιν σου αναφορικά με προτάσεις στον επαγγελματικό τομέα που μπορεί να ακούγονται πολύ δελεαστικές αλλά ίσως τελικά είναι too good to be true. Γενικώς θα πρέπει να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις και να είσαι προσεκτικός με όσα φτάνουν στ’αυτιά σου αυτές τις μέρες, μιας και η λογική σου δεν σε βοηθά ιδιαίτερα στο να βγάλεις σωστά συμπεράσματα. Το ένστικτο σου βέβαια τα πάει καλύτερα, οπότε άκουσε το.

Καρκίνος

«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το μυαλό...» και κάνει υπερβολικά και υπεραισιόδοξα σχέδια για τα επαγγελματικά και τις σπουδές ή αναπολεί ωραία ταξίδια και χαλαρές στιγμές της πάλαι ποτέ -για να δούμε-, προ Covid εποχής. Μάλλον όμως χρειάζεται να προσαρμόσεις τις προσδοκίες σου στην πραγματικότητα, για να μην απογοητευτείς τελικά, ενώ θα πρέπει να βάλεις και κάποια όρια στο «χάσιμο» για να τα καταφέρεις με τις δουλειές σου.

Λέων

Ιδιαίτερα προσεκτικός πρέπει να είσαι με οτιδήποτε άπτεται των οικονομικών σου, όχι μόνο σήμερα αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα σου είναι πιο δύσκολο να αξιολογήσεις τα πράγματα και να πάρεις σωστές αποφάσεις, οπότε καλύτερα να αποφύγεις συζητήσεις για επενδύσεις, διακανονισμούς και φυσικά συμβόλαια και αλλά και υπογραφές συμφωνιών.

Παρθένος

«Parole, parole, parole». Θα σου είναι πιο δύσκολο να αναγνωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα αυτές τις μέρες, γι’αυτό και πρέπει να έχεις το νου σου σε υπερβολικά λόγια, εξομολογήσεις, υποσχέσεις και δεσμεύσεις που αφορούν νέες συνεργασίες στα επαγγελματικά ή γνωριμίες στα προσωπικά σου. Πάρε τον χρόνο σου, μην εμπιστεύεσαι αμέσως άτομα που δεν γνωρίζεις σε βάθος και γενικά be alert, γιατί η λογική σου «κάνει νερά».

Ζυγός

Είναι πολύ εύκολο να χάσεις την μπάλα στη δουλειά αλλά και μέσα στην καθημερινότητά σου, καθώς θα επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση αυτές τις μέρες. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμά σου και να γίνουν μπερδέματα, ενώ θα ήταν προτιμότερο να αποφύγεις να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, καθώς θα έχεις την τάση να κάνεις λάθος στις εκτιμήσεις σου.

Σκορπιός

Αρκετά αγχωμένος είσαι σήμερα με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, ενώ το γενικότερο κλίμα που επικρατεί είναι αρκετά «ομιχλώδες» και θα πρέπει να είσαι περισσότερο υποψιασμένος με τις πληροφορίες που

λαμβάνεις καθώς «το ψέμα πάει σύννεφο» αυτές τις μέρες. Αυτό ισχύει τόσο για τα επαγγελματικά όσο και για τα ερωτικά, ιδιαίτερα αναφορικά με νέες γνωριμίες. Αν είσαι ήδη σε σχέση μπορείς να περάσεις και πολύ τρυφερές και ρομαντικές στιγμές με το ταίρι σου, ενώ αν ασχολείσαι με τις τέχνες ή με δημιουργικά επαγγέλματα η φαντασία δεν θα λείψει.

Τοξότης

Πολύ στρες, βρε παιδί μου! Έχεις γενικότερα μια ανησυχία μέσα σου, ενώ στα εργασιακά επικρατεί ασάφεια και χρειάζεται να αποφύγεις αυτές τις μέρες σημαντικές συζητήσεις. Παράλληλα, δεν αποκλείεται κάποια οικογενειακά θέματα να σε ταλαιπωρούν και να σου προκαλούν εξάντληση. Κουράγιο!

Αιγόκερως

Περισσότερο ζόρικα τα πράγματα σήμερα κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο, καθώς το συναίσθημα θα χρωματίζει τον λόγο. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις συζητήσεις και τις επαφές με κοντινά αλλά και συγγενικά άτομα, τις επαγγελματικές συμφωνίες, τις δοσοληψίες, αλλά και τις μετακινήσεις σου. Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις και έλεγξε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνεις.

Υδροχόος

Προσοχή σε κάθε είδους οικονομικές δοσοληψίες πρέπει να δείξεις από σήμερα ως το Σαββατοκύριακο, καθώς η ενέργεια που υπάρχει ευνοεί τις εξαπατήσεις σε αυτό τον τομέα. Τσέκαρε τους όρους ενός συμβολαίου ή μιας οικονομικής πρότασης ή ακόμα καλύτερα καθυστέρησε να βάλεις υπογραφή και πρόσεχε σε ποιους εμπιστεύεσαι προσωπικά δεδομένα, κωδικούς, στοιχεία λογαριασμών κ.λ.π

Ιχθύες

«Τα μάτια σου δεκατέσσερα» μέχρι το Σαββατοκύριακο σε νέες γνωριμίες που φαντάζουν ιδανικές και παραμυθένιες. Το να είσαι επιφυλακτικός σε αυτά που ακούς μπορεί να σε γλιτώσει από περίεργες καταστάσεις, ενώ αν είσαι σε σχέση ίσως αντιληφθείς κάποια πράγματα για το σύντροφο σου που σου διέφευγαν εντελώς. Οι σκέψεις σου θα είναι συγκεχυμένες και θα δυσκολεύεσαι να βγάλεις ορθά συμπεράσματα στα επαγγελματικά αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα σου. Αν είσαι καλλιτέχνης το πράγμα αλλάζει καθώς οι Μούσες θα σου προσφέρουν απλόχερα έμπνευση για τα έργα σου!

athensvoice.gr