Κριός

Σε έχουν πιάσει κάτι ανασφάλειες στα ερωτικά σου, ίσως όμως δεν είσαι σίγουρος και για το τι ακριβώς θέλεις, οπότε...μπέρδεμα.

Ταύρος

Είσαι λίγο «τσίτα μπόμπα» στις αντιδράσεις σου και μάλλον δεν σου βγαίνει η διπλωματία σήμερα, μην το παρατραβάς όμως.

Δίδυμοι

«Βλέπεις» τον ελεύθερο χρόνο «με τα κιάλια» και αυτό δεν σου αρέσει καθόλου, μιας και οφείλεις να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που πρέπει, παρά με αυτά που θέλεις.

Καρκίνος

Η μέρα είναι λίγο schizo: από τη μια «γκαζώνεις» απότομα και από την άλλη «πέφτεις», ίσως επειδή νιώθεις ότι δεν σε καταλάβει κανείς.

Λέων

Έχεις ίσως να ασχοληθείς με θέματα της οικογένειας που χρειάζονται δεξιοτεχνικούς χειρισμούς, εσύ όμως νιώθεις πιεσμένος και κατά βάθος έχεις ένα attitude «δεν με νοιάζει και καθόλου όμως».

Παρθένος

Έχε υπόψη σου ότι, όταν χάνεται η κοινή λογική, το όποιο «επικοινωνιακό δυναμικό» σου αυτομάτως ακυρώνεται, όση υπομονή και να δείξεις.

Ζυγός

Ξεκίνα να σκέφτεσαι και να λειτουργείς σαν να είχες ήδη αυτό που θες στα ερωτικά σου, «αλλάζοντας» τα vibes που εκπέμπεις στους άλλους. Τα αποτελέσματα μπορεί να σε εκπλήξουν.

Σκορπιός

Το άγχος είναι μια πραγματικότητα σήμερα (ok έρχεται και μια έκλειψη!), ωστόσο προσπάθησε να κρατήσεις τις ισορροπίες με τους γύρω σου χωρίς να «ρίχνεις» τον εαυτό σου.

Τοξότης

Βρες οπωσδήποτε χρόνο μέσα στην μέρα για να ξεκουραστείς και να φροντίσεις τον εαυτό σου χωρίς αστερίσκους. You need to.

Αιγόκερως

Αν χρειαστεί να «ανεχθείς» μια κατάσταση με έναν φίλο, το παιδί ή τον σύντροφό σου που ok δεν σου αρέσει αλλά δεν είναι και τραγική, κάν’ το και μην περιπλέκεις τα πράγματα περισσότερο.

Υδροχόος

Είναι λάθος να «εγκλωβίζεσαι» συναισθηματικά απλά και μόνο επειδή πιστεύεις ότι ο δικός σου τρόπος «είναι ο μόνος τρόπος» για να λυθεί το όποιο θέμα με την οικογένειά σου.

Ιχθύες

Προσπάθησε να «αποφορτίσεις» όσο μπορείς το μυαλό σου από την «άκαρπη σεναριολογία» σχετικά με τα αισθηματικά σου και stick to the facts καλύτερα για να βγάλεις άκρη.

