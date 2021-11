Δίδυμε, αν δεν αφοσιωθείς με προσήλωση και επιμονή στους στόχους σου, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που ελπίζεις επαγγελματικά

Κριός

Εσύ στόλισες δέντρο; Αν όχι, ίσως σήμερα θελήσεις να το κάνεις μπαίνοντας σε εορταστικό mood, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «μεγάλου παιδιου» του ζωδιακού. Πρόσεχε μόνο μην σπάσεις (πάλι) όλες τις μπάλες!

Ταύρος

Σε πιάνουν οι καλοσύνες σου ώρες ώρες και ξεχνάς «υποσχέσεις» προς τον εαυτό σου για αποφυγή ορισμένων ατόμων. Δεν βαριέσαι, τουλάχιστον δεν είσαι συναισθηματικός τσιγκούνης.

Δίδυμοι

Όση εξυπνάδα κι αν διαθέτεις ως άνθρωπος, αν δεν αφοσιωθείς με προσήλωση και επιμονή στους στόχους σου, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που ελπίζεις επαγγελματικά.

Καρκίνος

Η κατάσταση σήμερα σηκώνει να βγεις έξω με το σύντροφό σου, κανονίζοντας κάτι σε τέχνη μεριά, π.χ. ένα ωραίο θεατράκι, που μπορεί να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά για την σχέση σας.

Λέων

Το να προσπαθείς να εκλογικεύσεις μια κατάσταση στα προσωπικά, όταν ακόμα μέσα σου μιλάει δυνατά το συναίσθημα είναι χαμένος κόπος. Δώσε στον εαυτό σου περισσότερο χρόνο.

Παρθένος

Ο τρόπος που στέκεσαι απέναντι στον άλλο, σύντροφο, φίλο, συνεργάτη, παιδί, αντανακλάται πάνω σου, με μια «εκνευριστική» ισορροπία, που λειτουργεί for everybody ανεξαιρέτως, είτε το συνειδητοποιείς, είτε όχι.

Ζυγός

Έχεις δεν έχεις κέφια, τα επαγγελματικά/ πρακτικά σε απασχολούν totally σήμερα, μην περιμένεις όμως πολλά από τους άλλους, καθώς και αυτοί ψάχνουν κάποιον να βγάλει «το φίδι απ’ την τρύπα».

Σκορπιός

Μην παγιδεύεσαι στον κύκλο της αυτοκατηγορίας για όλα τα στραβά στην σχέση σου. «Μοίρασε» δίκαια τα μερίδια ευθύνης, ψάχνοντας κυρίως τις πιθανές λύσεις.

Τοξότης

Τώρα που ξεκίνησαν και τα γενέθλια σου (χτες δηλαδή) είναι καλό να κάνεις ένα συναισθηματικό review της χρονιάς, τσεκάροντας το progress που σημείωσες στον τομέα «απομακρύνομαι από την τοξικότητα πριν με καταπιεί». Ολέ.

Αιγόκερως

Υπάρχει η ανάγκη να μοιραστείς με κάποιον «τα δικά σου», να επικοινωνήσεις αυτό που σε καίει, χωρίς να ζητάς συμβουλές ή λογύδρια. Κάποιον που να ακούει μόνο βασικά. Anybody?

Υδροχόος

Αν δεν μετρήσεις (συναισθηματικές, προσωπικές, επαγγελματικές) απώλειες, πως θα προχωρήσεις μπροστά με νέες προσδοκίες; It’s always the reference point Chico, it never lies.

Ιχθύες

Lovely day today για να κάνεις κάτι εκτός ρουτίνας, να «ζουζουνέψεις» λιγάκι με τον σύντροφο σου, χωρίς να χαλαστείς από τυχόν γκρίνιες.

