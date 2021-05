Υδροχόε, δύσκολη η ισορροπία με τους άλλους, δεν έχει όμως καμία αξία «να πέσεις με τα μούτρα» προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους πάντες

___________

Κριός

Μην μείνεις σήμερα μόνο στο «δουλειά – σπίτι» γιατί έχεις ανάγκη να ξεσκάσεις λιγάκι, να βγεις έξω και να πάρεις τον αέρα σου. Πρόσεξε μόνο μην τον «παραπάρεις» σε σχέση με τις φιλίες σου.

Ταύρος

Κράτα τον εαυτό σου μακριά από εντάσεις με την οικογένεια που μπορεί να έχει περισσότερες απαιτήσεις από εσένα, «αδιαφορώντας» για το γεγονός ότι «τρέχεις σαν το κογιότ» στα επαγγελματικά.

Δίδυμοι

Τι κι αν το πρόγραμμά σου σήμερα μπορεί να είναι λίγο «τρελούτσικο» και υπάρχει μια κάποια δυσκολία στη συνεννόηση ή αλλαγή ορισμένων σχεδίων, Δίδυμος άνθρωπος είσαι, θα καταφέρεις να τα βολέψεις.

Καρκίνος

Με το μαλακό το spending σήμερα. Βασικά καλύτερα άσ’το για άλλη μέρα αφού μάλλον οι αγορές σου δεν θα σε ικανοποιήσουν, ενώ παίζει και το ενδεχόμενο να προκύψει και κάτι έκτακτο με τα οικονομικά σου.

Λέων

«Ιδιότροπη» μέρα η σημερινή, με απαιτήσεις τόσο στα επαγγελματικά όσο και στις σχέσεις και την κυκλοθυμία να σου «βαράει στα νεύρα».

Παρθένος

Ορισμένες φορές απλά you have to go through με τις ευθύνες και το τρέξιμο στη δουλειά κάνοντας λιγάκι υπομονή. That kind of day.

Ζυγός

«Μην χαλάς τη ζαχαρένια σου», Ζυγέ μου, επειδή ο άλλος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα και μην προσπαθείς να τον κάνεις να το αντιληφθεί. Not happening λέμε.

Σκορπιός

«Δουλειά κι Άγιος ο Θεός» ταυτόχρονα με «γ@μ& την τύχη μου» λόγω κάποιων απρόοπτων που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη είναι η φάση σήμερα. Μην το παίρνεις προσωπικά.

Τοξότης

Η καθημερινότητα μπορεί να σε κουράσει λίγο, τρέχοντας σε χίλιες μεριές, η μέρα όμως ενδείκνυται για μελέτη, διάβασμα, έρευνα ή κάποια άλλη σύνθετη πνευματική εργασία.

Αιγόκερως

Κάποιες δυσκολίες, διαφωνίες η «κολλήματα» γύρω από οικονομικά ζητήματα σε αγχώνουν, «κόβοντας» λίγο την «χαρούμενη φόρα» σου.

Υδροχόος

Δύσκολη η ισορροπία με τους άλλους σήμερα, δεν έχει όμως καμία αξία «να πέσεις με τα μούτρα» προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους πάντες. Προσοχή στις αντιδράσεις σου.

Ιχθύες

Το φόρτο στη δουλειά σε πιέζει, «μην τα βάφεις όμως και μαύρα», απλά man up. Επίσης απόφυγε να το ρίξεις στο φαγητό λόγω στρες. Τσάμπα θερμίδες.

athensvoice.gr