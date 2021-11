Αιγόκερε το κλίμα στο σπίτι δεν είναι ιδανικό, με αποτέλεσμα να εκνευρίζεσαι...

Κριός

Η Τρίτη φέρνει πίεση αλλά και αποφασιστικότητα στα επαγγελματικά σου σχέδια και μια ανάγκη τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων με αποτελεσματικότερο τρόπο απ’ ότι demain και δώθε.

Ταύρος

Αν και νιώθεις ήδη την πίεση, η Τρίτη είναι πιο διαχειρίσιμη για να βγάλεις άκρη και να κανονίσεις τις δουλειές σου, στα όρια πάντα των αντοχών σου. Μην σε ζορίζεις παραπάνω. Για κανέναν.

Δίδυμοι

Εργασία και χαρά και σήμερα, με «αφυπνισμένη» όμως την εσωτερική σου δύναμη, ενώ ίσως προκύψει και μια θετική εξέλιξη που αφορά τα οικονομικά (3ο δεκαήμερο).

Καρκίνος

Πρακτικές εκκρεμότητες, σχέσεις ή επαγγελματικά βγάζουν πίεση ίσως και μια αδυναμία αντίδρασης σε μια ορισμένη κατάσταση και σίγουρα δεν πρέπει να κοντράρεις παραπάνω, «παίζοντας» το διπλωματικά.

Λέων

«Demi season» η Τρίτη, καλύτερα όμως να την αξιοποιήσεις για να βάλεις όλα τα σημαντικά της βδομάδας, καθώς το κλίμα ολοένα και «σφίγγει» όσο πλησιάζουμε στην πρώτη Έκλειψη της χειμερινής περιόδου.

Παρθένος

Εκμεταλλεύσου την Τρίτη για να τελειώνεις με απαιτητικές υποχρεώσεις, χωρίς αναβολές, αξιοποιώντας και τον μαγνητισμό που εκπέμπεις, για να κάνεις τις «δουλειές» σου καλύτερα (και στα ερωτικά).

Ζυγός

Η πίεση από τους «άλλους» είναι σαφής, ωστόσο όσο και να προσπαθείς δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, γι’ αυτό βάλε προτεραιότητες.

Σκορπιός

Η δουλειά προσθέτει άγχος και παρόλο που φαίνεται ότι το χειρίζεσαι καλά εξωτερικά, όντας «λειτουργικός» επικοινωνιακά, το ηφαίστειο από μέσα σου «βράζει»...

Τοξότης

Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτη την Τρίτη, άσχετα αν δεν είναι «τέλεια», είναι όμως σίγουρα καλύτερη για να τακτοποιήσεις απαιτητικές υποχρεώσεις σε σχέση με the rest of the week.

Αιγόκερως

Το κλίμα στο σπίτι δεν είναι ιδανικό, με αποτέλεσμα να εκνευρίζεσαι, ενώ σε απασχολεί έντονα και το παρακάτω μιας συλλογικής δουλειάς/ συνεργασίας.

Υδροχόος

Make good use of Tuesday, βάζοντας σημαντικές επαφές και υποχρεώσεις today, αφού η συνέχεια θα είναι πιο απαιτητική από αύριο μέχρι και την Παρακευή.

Ιχθύες

Αναλογικά καλύτερη η Τρίτη για να οργανώσεις και να διεκπεραιώσεις πρακτικά θέματα δουλειάς και καθημερινότητας, αφού από αύριο το όλο κλίμα θα «παίζει» με τα νεύρα μας.

athensvoice.gr