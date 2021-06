Υδροχόε, νιώθεις «συναισθηματικά σκασμένος» και αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυσανάλογες ευθύνες που έχεις επωμιστεί στο σπίτι και στη δουλειά

Κριός

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», το ίδιο και η νέα οικονομική πραγματικότητα που θες να διαμορφώσεις για τον εαυτό σου, οπότε άσε τα ρίσκα και ξεκίνα τον σχεδιασμό.

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να βγάλει αρκετή ένταση, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά, με το να χάσεις όμως την ψυχραιμία σου δεν κερδίζεις κάτι. Προσοχή και σε μικροατυχηματάκια λόγω βιασύνης.

Δίδυμοι

Όταν κάτι δεν λειτουργεί, πρέπει ή να προσπαθήσεις να αλλάξεις την προσέγγιση σου ή να το αποδεχτείς και να πας παρακάτω. Σίγουρα όχι να μείνεις κολλημένος στα ίδια.

Καρκίνος

Το να μην επηρεάζεσαι από το εξωτερικό περιβάλλον όταν αυτό είναι αρνητικό, διατηρώντας την δική σου καλή διάθεση, είναι κάτι στο οποίο χρειάζεσαι «προπόνηση».

Λέων

Δεν σου αρέσει να ξεβολεύεσαι από τα «γνώριμα» για εσένα, είναι όμως μια απαραίτητη διαδικασία για να πραγματοποιήσεις αλλαγές στην καριέρα και στις σχέσεις σου που είναι αναπόφευκτες.

Παρθένος

Το να μοιράζεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους αυτό που σε τρώει, ζητώντας και τη βοήθεια τους όταν νιώθεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα δεν είναι δείγμα αδυναμίας. Το αντίθετο.

Ζυγός

Αισθάνεσαι ότι ο σύντροφός σου λειτουργεί εγωιστικά και ενδιαφέρεται κυρίως για την πάρτη του και αυτό μπορεί να σχετίζεται (και) με τα οικονομικά.

Σκορπιός

Τα επαγγελματικά βγάζουν αρκετή πίεση, ενώ δεν αποκλείεται να κλιμακωθεί μια ήδη «στραβωμένη» κατάσταση μέσα στο σπίτι, καθώς φαίνεται ότι κουράστηκες να δικαιολογείς συνεχώς συμπεριφορές. Corraggio.

Τοξότης

Λογικά μέχρι τώρα πρέπει να έχεις καταλάβει ότι δεν γίνεται να τους έχεις όλους χαρούμενους, όσο κι να προσπαθείς και πιέζεσαι, εις βάρος μάλιστα της δίκης σου ευτυχίας. Τι, όχι;

Αιγόκερως

Η συνεχής σύγκριση με τους άλλους και τα κατορθώματα τους δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν, οπότε μάλλον δεν θα ωφελήσει κι εσένα.

Υδροχόος

Νιώθεις «συναισθηματικά σκασμένος» και αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυσανάλογες ευθύνες που έχεις επωμιστεί στο σπίτι και στη δουλειά. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Βρες τι.

Ιχθύες

Επειδή το μυαλό σου είναι αρκετά «ζορισμένο» ένα detox από τις αρνητικές σκέψεις αλλά και τις συσκευές τεχνολογίας just for one day θα σου έκανε πολύ καλό.

