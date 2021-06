Τοξότη, όταν δεν έχεις διάθεση ούτε για χαζολόγημα μέσα στη μέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στην καθημερινότητά σου

Κριός

Άλλο πράγμα «είμαι παρών και συμμετέχω ενεργά στα γεγονότα» και άλλο «δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα». Μην τα μπερδεύεις.

Ταύρος

Ok, να κάνεις focus σ' εσένα να και να καλύπτονται οι ανάγκες σου στην σχέση, αλλά κράτα και μια «επαφή» και με το τι χρειάζεται η άλλη πλευρά

Δίδυμοι

Έχει αρχίσει να σου τη δίνει η «δημιουργική ασάφεια» γύρω από τα ερωτικά σου, ωστόσο με τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιό σου μην περιμένεις και πολλά.

Καρκίνος

Αν ένα θέμα είναι «τζιζ» για εσένα αλλά θέλοντας να κάνεις fit in αυτοσαρκάζεσαι αναγκαστικά επ’ αυτού και μετά νιώθεις άσχημα, απλώς μην το κάνεις.

Λέων

Όταν βλέπεις ότι μια κατάσταση «δεν τραβάει», δώσε ευελιξία στα πράγματα και στρέψου αλλού. Μην κάτσεις «να πεθάνεις» εκεί από την εμμονή.

Παρθένος

Φαίνεται πως η back to back καραντίνα σού στέρησε τη «δυνατότητα» να αντιλαμβάνεσαι πώς να συντονίζεσαι με τους άλλους και ακόμα δεν το έχεις βρει ακριβώς.

Ζυγός

Αναρωτήσου αν είναι σωστό να χρησιμοποιείς κάποιον για να ανέβεις ψυχολογικά, φίλο, σύντροφο κ.λπ. και μόλις «το βρεις» να στρίβεις με γοργό βηματισμό.

Σκορπιός

Είναι ok να περνάς μια περίοδο «συναισθηματικής αγρανάπαυσης» και μάλιστα χωρίς «πλάνα» για το άμεσο μέλλον. Το λες και rebooting.

Τοξότης

Όταν δεν έχεις διάθεση ούτε για χαζολόγημα μέσα στη μέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στην καθημερινότητά σου, Τοξότη μου.

Αιγόκερως

Δίνεις too much information στον σύντροφό σου για άσχετα θέματα, με αποτέλεσμα να του «ζαλίζεις τον έρωτα». Just cut a few και θα αισθανθείτε και οι δύο πιο άνετα.

Υδροχόος

Δέκα διαφορετικά άτομα να ρωτήσεις, δέκα διαφορετικές γνώμες θα πάρεις σχετικά μ’ αυτό που σε απασχολεί. Εμπιστεύσου καλύτερα τη διαίσθησή σου και προχώρα αναλόγως.

Ιχθύες

Αν βλέπεις ότι κάτι δεν σου βγαίνει όπως θα ήθελες στα επαγγελματικά, κάνε μια παύση, ασχολήσου με κάτι άλλο και μπορεί ξαφνικά να σου έρθει η «λύση».

