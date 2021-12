Παρθένε η Τρίτη είναι tricky, με την λογική να μην βοηθά στην σωστή αντίληψη των πραγμάτων, οπότε stick to the basic mode

Κριός

«Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοίας» σήμερα, αφού μάλλον η οπτική σου δεν είναι ορθή και ταυτόχρονα μην πιστεύεις με το πρώτο όσα σου υπόσχονται, γιατί παίζει πολύ «φούμαρο». Πρακτικά θέματα βγάζουν μπλέξιμο, οπότε καλύτερα να τα αφήσεις για άλλη μέρα.

Ταύρος

Οικονομικές κινήσεις, διαπραγματεύσεις και συμβόλαια certainly not today και καλύτερα εμπιστεύσου το ένστικτο σου σε περίπτωση αμφιβολιών, αφήνοντας κατά μέρος τις γνώμες των τρίτων.

Δίδυμοι

Η καχυποψία μπορεί να σε γλυτώσει από πολλά σήμερα, ενώ αντίθετα η ευκολιπιστία μπορεί να σε «μπλέξει». Άκου δέκα και πίστευε μισό δηλαδή, δίνοντας την εμπιστοσύνη σου «με το τσιγκέλι». Σοβαρές αποφάσεις και δεσμεύσεις not today.

Καρκίνος

Η μέρα δεν ευνοεί «δεξιοτεχνίες» στην καθημερινότητα και στην δουλειά, ενώ μπορεί να βγάλει και μια σχετική απαισιοδοξία, ειδικά αν το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι δεν σε καλύπτει δημιουργικά ή πολύ παραπάνω, αν το κάνεις εξ ανάγκης.

Λέων

Μια συμπεριφορά ή κάτι που μαθαίνεις σχετικά με την σχέση σου, -παίζουν και ψεματάκια-, σου δημιουργεί ανασφάλεια, ενώ κάποιοι μπορεί να έχουν αμφιβολίες και σύγχυση σχετικά με τους επαγγελματικούς τους στόχους (3ο δεκαήμερο κυρίως). Keep calm and carry on.

Παρθένος

Ζυγός

Επειδή η σύγχυση, η απροσεξία και οι λάθος εκτιμήσεις είναι το «κύριο μενού» της ημέρας, απόφυγε σημαντικές κινήσεις και αποφάσεις στην δουλειά αλλά και γενικότερα, για να μην «μπλέξεις».

Σκορπιός

Θέματα που αφορούν τα οικονομικά, συζητήσεις, κινήσεις, συμβόλαια, διαπραγματεύσεις κ.λπ. παίρνουν άκυρο σήμερα, αφού η εξαπάτηση «καραδοκεί». Το ίδιο ισχύει και για τα αισθηματικά, οπότε be careful σε νέες γνωριμίες, αποφεύγοντας τα εύκολα συμπεράσματα.

Τοξότης

Η Τρίτη είναι (μαζί με την Κυριακή) η πιο «ομιχλώδης» μέρα της βδομάδας, με την ορθή κρίση να «κάνει νερά» και τις λάθος/ ψευδείς πληροφορίες και εκτιμήσεις να περισσεύουν, γι’ αυτό σημαντικές αποφάσεις, δεσμεύσεις και συζητήσεις παίρνουν με κάθε τρόπο αναβολή.

Αιγόκερως

Πολλά από αυτά που θα ακούσεις ή θα σου μεταφερθούν σήμερα απέχουν από την αλήθεια όσο η Γη από το φεγγάρι, ενώ επειδή η μέρα έχει και αρκετή σύγχυση, απόφυγε δεσμεύσεις και σημαντικές επαφές.

Υδροχόος

Μια σχέση, με κάποιον φίλο ή συνεργάτη, μπορεί να φέρει απογοήτευση σήμερα (3ο δεκαήμερο κυρίως), ωστόσο επειδή και το δικό σου αισθητήριο θα είναι «αποσυντονισμένο», αξίζει να δώσεις παραπάνω χρόνο στα πράγματα.

Ιχθύες

Η Τρίτη δεν είναι κατάλληλη για την λήψη σοβαρών αποφάσεων και δεσμεύσεων στα επαγγελματικά, αφού υπαρχει επιρρέπεια σε λάθος εκτιμήσεις. Μην παρασύρεσαι από καλοθελητές και ασχολείσου μόνο με light tasks.

athensvoice.gr