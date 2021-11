Αιγόκερε, απόφυγε το μοτίβο της γκρίνιας και της εναντίωσης με άτομα στην δουλειά ή στα προσωπικά σου

Κριός

Αν κάποιος προσπαθήσει να σε στριμώξει ψυχολογικά στην γωνία, με το γνωστό παιχνίδι των ενοχών, άλλαξε λίγο τον ρυθμό με το χιούμορ, χαλώντας του τα «σχέδια».

Ταύρος

Η πολλή «πόζα» στις συζητήσεις και τις επαφές με τους συνεργάτες δεν ωφελεί, η αμεσότητα πάλι μπορεί να σου λύσει τα χέρια, γλιτώνοντας σου και χρόνο.

Δίδυμοι

Καλύτερα να μην ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, ούτε να ανοίξεις σχετικές κουβέντες με οικογένεια και σύντροφο, π.χ. για θέματα γονικών παροχών σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα.

Καρκίνος

Η διάθεση σου είναι λίγο boogie boogie και πιάνεις ίσως κάτι υπόγειο στην συμπεριφορά του συντρόφου, ενός συνεργάτη ή ενός κοντινού σου ατόμου, που σε ενοχλεί, αλλά δεν μπορείς να το ορίσεις ακριβώς.

Λέων

Μέχρι το απόγευμα η μέρα σε κουράζει πιο πολύ σε πρακτικό επίπεδο, δεν έχεις μάλλον και πολλή όρεξη στην δουλειά, οπότε do your best, θέτοντας προτεραιότητες.

Παρθένος

Η ανασφάλεια μπορεί να βγάλει περίεργες συμπεριφορές στα ερωτικά ή στην σχέση με συνεργάτες, «δουλειά» σου όμως είναι να διατηρήσεις την συναισθηματική σου ομοιόσταση.

Ζυγός

Σπίτι και δουλειά παίζουν λίγο με τα νεύρα σου μέχρι το απόγευμα, nothing special though, απλά η γνώριμη αίσθηση ότι κάποιος προσπαθεί να σου επιβληθεί με πλάγιο τρόπο. Nice.

Σκορπιός

Πνευματικά «το καις» λίγο μέχρι το απόγευμα, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στην δουλειά, βαριέσαι, δεν σου βγαίνει επικοινωνιακά, δεν ξέρω, αλλά μην σε πιέζεις και πολύ.

Τοξότης

Οικονομικές κινήσεις και συνεννοήσεις δεν ενδείκνυνται today, αφού ούτε άκρη βγαίνει και τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, με το συναίσθημα να «σιγοντάρει».

Αιγόκερως

Απόφυγε το μοτίβο της γκρίνιας και της εναντίωσης με άτομα στην δουλειά ή στα προσωπικά σου μέχρι το απόγευμα, αντισταθμίζοντας με κάτι «άλλο» το ψυχολογικό «wtf».

Υδροχόος

Ίσως νιώθεις κάπως «στα χαμένα» από πρακτικής πλευράς μέχρι το απόγευμα, με το μυαλό να σου κάνει «νερά» και τους συνεργάτες να πιέζουν, μετά όμως χαλαρώνεις αρκετά.

Ιχθύες

Παιχνίδια εξουσίας στις προσωπικές σου σχέσεις μπορεί να σε βάλουν στην διαδικασία να αντιδράσεις αναλόγως, όμως μην τους κάνεις την «χάρη», καθώς ξέρεις πως αντανακλούν δικές τους ανασφάλειες και μόνο.

athensvoice.gr