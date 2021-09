Καρκίνε, προσπάθησε να απέχεις από φιλονικίες και φρόντισε περισσότερο τον εαυτό σου

Κριός

Ο κυβερνήτης σου, Άρης, περνά απέναντί σου στον Ζυγό έως 30/10 και η καθημερινότητα γίνεται πιο πιεστική από τις απαιτήσεις των άλλων, δημιουργώντας ανταγωνισμό αλλά παράλληλα και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις. Συζητήσεις και επαφές ωφελούνται από τη διπλωματία, ενώ σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις χρειάζονται συμβιβασμοί για να μην ενταθούν τα πράγματα εξαιτίας παθογενειών που μπορεί τώρα να βγουν στην επιφάνεια.

Ταύρος

Με τον Άρη στον Ζυγό έως 30/10, οι απαιτήσεις στην δουλειά αυξάνονται, οι ρυθμοί στην καθημερινότητα το ίδιο, οπότε χρειάζεται οργάνωση για να αποφύγεις το άγχος και να βρεις χρόνο και για την φροντίδα του εαυτού σου. Εξαιρετικό διάστημα για να ξεκινήσεις διατροφή, να βάλεις τα οφέλη της άσκησης στην ζωή σου και να δεις ό,τι προβλήματα υγείας σε απασχολούν.

Δίδυμοι

Ο Άρης περνάει στον Ζυγό και στον πιο χαρούμενο οίκο του ωροσκοπίου σου έως 30/10 και... love is in the air! Πράγματι είναι η ιδανική περίοδος για να βγεις, να φλερτάρεις, να ερωτευτείς, να βρεις καινούργια χόμπι αλλά και να διασκεδάσεις με την ήδη υπάρχουσα σχέση σου, απολαμβάνοντας περισσότερο το σεξ, βάζοντας μπρος και για ένα παιδάκι αν το θες, καθώς η γονιμότητά σου είναι αυξημένη. Εύνοια υπάρχει και σε επιχειρηματικά σχέδια αλλά και σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το κοινό.

Καρκίνος

Ο Άρης περνάει στον Ζυγό και στον τομέα που αφορά το σπίτι και την οικογένεια έως 30/10 and this could be a blessing or a curse. Σχέδια για αλλαγές στον χώρο σου, ανακαινίσεις και μετακομίσεις μπορεί τώρα να γίνουν πραγματικότητα, μπορεί όμως να φέρει και προβλήματα με μέλη της οικογένειας ή άτομα που συμβιώνεις, ή να «ανασύρει» παλιές πληγές που σέρνονταν εδώ και καιρό. Προσπάθησε να απέχεις από φιλονικίες και φρόντισε περισσότερο τον εαυτό σου.

Λέων

Ο Άρης στον Ζυγό έως 30/10 σε κάνει «γυριστρούλα», φέρνοντας τρέξιμο στην καθημερινότητα, ενεργοποιώντας σε θετικά σε πνευματικό και επικοινωνιακό επίπεδο, βγάζοντας όμως και μπόλικη κούραση. Έχεις όρεξη «να γυρίσεις και να μυρίσεις» λοιπόν, κάνοντας συζητήσεις, επαφές, ραντεβού στα επαγγελματικά προωθώντας την δουλειά σου, αλλά και να διασκεδάσεις και να φλερτάρεις περισσότερο. Προσοχή στην οδηγική σου συμπεριφορά καθώς τείνεις να είσαι βιαστικός με το τιμόνι.

Παρθένος

«Αλληλούια» καθώς ο Άρης εγκαταλείπει το ζώδιό σου απαλλάσσοντάς σε από το τρέξιμο του τελευταίου διαστήματος, εισερχόμενος τώρα στον Ζυγό έως 30/10, επηρεάζοντας τα οικονομικά σου. Είναι η περίοδος που πρέπει να εξετάσεις πώς μπορείς να αυξήσεις τα έσοδά σου και να κλείσεις εκκρεμότητες, φροντίζοντας όμως να έχεις ξεμπερδέψει με υπογραφές και συμβόλαια πριν το τέλος του μήνα που ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος στον ίδιο τομέα, δημιουργώντας επίσης και παραπάνω έξοδα.

Ζυγός

Υποδέχεσαι τον Άρη στο ζώδιό σου έως 30/10, ανεβάζοντας ταχύτητα και δυναμική για να πετύχεις τα σχέδιά σου, πιέζοντας τον εαυτό σου πολλές φορές στα όριά του. Απαιτείς πολλά, αλλά ίσως οι φιλοδοξίες σου δημιουργούν και ανταγωνισμούς με το περιβάλλον σου, αφού δεν κάνεις πίσω σε τίποτα, γεγονός που μπορεί να φέρει αντιδράσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Φρόντισε περισσότερο την υγεία σου, παίρνοντας και καμία βιταμίνη παραπάνω, ιδιαίτερα καθώς από το τέλος του μήνα ο Άρης θα συμπορευτεί με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου.

Σκορπιός

Σα να κινείσαι under the radar με τον Άρη στον Ζυγό έως 30/10, ίσως λόγω συνθηκών στην δουλειά και στα προσωπικά που «επιβάλλουν» να κρατήσεις π.χ. μυστικό ένα καινούργιο επαγγελματικό σχέδιο για να αιφνιδιάσεις τον ανταγωνισμό ή μια σχέση που για τους χ, ψ λόγους δεν πρέπει ακόμα να βγει προς τα έξω. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις μια τάση για μοναχικότητα και κάτι «θα σου φταίει» μέσα σου, οπότε βρες τρόπους να χαλαρώνεις, κάνοντας π.χ. γιόγκα ή διαλογισμό, φροντίζοντας περισσότερο την υγεία σου overall.

Τοξότης

Ο Άρης περνά στον Ζυγό έως 30/10 βάζοντας ένα «στοπ» στο σφυροκόπημα της προηγούμενης περιόδου (περίπου από τα τέλη Ιουλίου) που σε ταλαιπωρείσαι αρκετά, κάνοντάς σε περισσότερο κοινωνικό και πρόθυμο να συνεργαστείς πλέον για να πετύχεις τους στόχους σου. Η ομαδική δουλειά ευνοείται και μπορείς να κάνεις κινήσεις για να βρεις τα κατάλληλα άτομα που θα σε βοηθήσουν, αλλά και να περάσεις περισσότερο χρόνο με φίλους και τον σύντροφό σου, προσέχοντας ωστόσο να μην επιβάλεις τα θέλω σου χωρίς να υπολογίζεις και τις δικές τους ανάγκες.

Αιγόκερως

Ο Άρης περνάει στον Ζυγό και στο υψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου έως 30/10, γιγαντώνοντας τις φιλοδοξίες σου στα επαγγελματικά, αυξάνοντας κατά πολύ την πίεση και τις απαιτήσεις από την άλλη. Είσαι ούτως ή άλλως workaholic και τώρα θέλεις να βγεις νικητής, αριστεύοντας και εξελίσσοντας τον εαυτό σου και την καριέρα σου. Το άγχος μπορεί να φέρει εντάσεις με ανωτέρους αλλά και μέλη της οικογένειας, ενώ και η υγεία σου χρειάζεται παραπάνω φροντίδα για να ανταπεξέλθεις στην κούραση.

Υδροχόος

Ο Άρης στον Ζυγό έως 30/10 είναι η δική σου «στιγμή» για να πετάξεις μπροστά, να ανοίξεις το μυαλό και το πνεύμα σου σε νέα ερεθίσματα, δοκιμάζοντας ίσως και την τύχη σου στο εξωτερικό. Είναι μια διέλευση που φέρνει ξανά την όρεξη για ζωή και εξέλιξη, ευνοώντας τα νέα ξεκινήματα στα επαγγελματικά, τις σπουδές και τα ταξίδια, τα οποία (νέα ξεκινήματα) ωστόσο πρέπει να επισπεύσεις καθώς στον ίδιο τομέα θα βρίσκεται ανάδρομος ο Ερμής από το τέλος του μήνα.

Ιχθύες

Τα οικονομικά σου επηρεάζει η είσοδος του Άρη στον Ζυγό έως 30/10 και κυρίως όσα σχετίζονται με τρίτους. Έτσι λοιπόν, κληρονομικά, περιουσιακά, επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, προγράμματα στήριξης, φορολογικά, συμφωνίες (οτιδήποτε καινούργιο ΠΡΙΝ το τέλος Σεπτέμβρη που ο Ερμής γυρνά ανάδρομος στον ίδιο τομέα) ευνοούνται. Μπορείς να πετύχεις μια ευνοϊκή ρύθμιση χρεών, να κάνεις το business plan για μια επιχείρηση που έχεις κατά νου, να φροντίσεις τα οικονομικά που συνδιαχειρίζεσαι με τον σύντροφό σου κ.λπ. Το σεξουαλικό σου ένστικτο θα είναι επισης ισχυρό, ωστόσο χρειάζεται να δεις και κάποια θέματα μέσα στην σχέση σου που ήταν «θαμμένα» εδώ και καιρό.

