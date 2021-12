Ταύρε, είναι σημαντικό να μάθεις να υψώνεις το ανάστημα σου στα επαγγελματικά πριν η κατάσταση φτάσει στο «απροχώρητο»

Κριός

Κομπλιμέντα από συναδέλφους και φίλους που με μια δεύτερη ματιά μοιάζουν περισσότερο με κεκαλυμμένες σπόντες, φανερώνουν πολλές φορές την πραγματική τους γνώμη για το πρόσωπο σου.

Ταύρος

Είναι σημαντικό να μάθεις να υψώνεις το ανάστημα σου στα επαγγελματικά πριν η κατάσταση φτάσει στο «απροχώρητο». Γιατί τότε το κάνεις άγαρμπα, χάνοντας έτσι και το δίκιο σου.

Δίδυμοι

Ίσως σε πιάσει μια «πηλάλα» να μπεις σε «προγραμματάκι», για να καταφέρεις να χωρέσεις σε αυτό το θεϊκό sequined φόρεμα μέχρι τα Χριστούγεννα, μην το παρακάνεις όμως με τις υπερβολές. Health comes first.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη να δώσεις και να πάρεις ευχαρίστηση μέσα από την επαφή με τον σύντροφο σου. Κάνα κεράκι και λίγη απαλή jazz μουσικούλα μπορεί να σας βάλει στο «κλίμα».

Λέων

Η κατανόηση και της πλευράς του άλλου μπορεί να σε γλυτώσει σήμερα από χαζές αντιπαραθέσεις σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Κι ας έχεις δίκιο.

Παρθένος

«Ουδείς αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος». Oldie but goodie, αλλά τι να κάνουμε που δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ηθική «μπέσα».

Ζυγός

Οι τσέπες σου είναι...«τρύπιες» σήμερα, αφού ό, τι σου γυαλίσει θες να το κάνεις δικό σου ή να το δωρίσεις σε κάποιον που αγαπάς. Κάνε κράτει ή καλύτερα μην ασχοληθείς καθόλου με το «σπορ».

Σκορπιός

Οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις μπορούν εύκολα να σου πατήσουν τον κάλο today και να αρχίσει ο καυγάς. Αν δεν «γουστάρεις» πάρε τα «μέτρα» σου.

Τοξότης

Το ξέρεις ότι όταν είσαι «πνιγμένος μέχρι το λαιμό» και ο άλλος σου ζητήσει μια (οποιαδήποτε) χάρη μπορείς και να αρνηθείς έτσι; Ενημερωτικά μιλάω.

Αιγόκερως

Η Τετάρτη είναι επίφοβη για υπερβολές στα οικονομικά και καμία φορά φίλοι και συνεργάτες είναι οι χειρότεροι συμβουλάτορες. Trust yourself καλύτερα.

Υδροχόος

Το «do you know who I am» δεν περνά ως attitude σήμερα, αφού μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στα επαγγελματικά, με αρωγό και την βιασύνη στις αποφάσεις σου, που είναι προς όφελος σου να μετριάσεις.

Ιχθύες

Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε χειριστικά περιβάλλοντα δεν έχουν ξεκάθαρα όρια και συνήθως υποχωρούν εις βάρος των αναγκών τους. Να ξέρεις όμως ότι οι άνθρωποι αλλάζουν (αρκεί να το θέλουν).

athensvoice.gr