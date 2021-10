Καρκίνε, αν μπορείς, «πάρε τους δρόμους» ή «χτυπήσου» παραπάνω στο γυμναστήριο για να ξεδώσεις

Κριός

Η Νέα Σελήνη απέναντι σου στον Ζυγό έχει τις προδιαγραφές να σε κάνει «βαπόρι», δημιουργώντας δυσκολία στο να συγκρατήσεις τα συναισθήματα σου και να παραμείνεις ψύχραιμος αναφορικά με σχέσεις και συνεργασίες, ιδιαίτερα αν υπάρχουν «λιμνάζοντα» προβλήματα. Προσπάθησε να «επιστρατεύσεις» το χιούμορ ως αντίδοτο και πρόσεξε παραπάνω την υγεία σου αυτές τις μέρες. Επηρεάζεται ιδιαίτερα το 2ο δεκαήμερο.

Ταύρος

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό «έχει τα νεύρα της» δημιουργώντας ανισορροπία και «ντράβαλα» στην δουλειά με συνεργάτες, υπαλλήλους, διευθυντές, πελάτες κ.λπ., με τις εμπορικές συζητήσεις και τις συναλλαγές να μην ευνοούνται. Απόφυγε «να ξύσεις πληγές» γύρω από τα οικονομικά και φρόντισε στοχευμένα την υγεία σου, χωρίς να αφήνεις τίποτα στην τύχη, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο.

Δίδυμοι

Το «να κάνεις τον κουφό» είναι η σοφότερη επιλογή προκειμένου να διαχειριστείς τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό που «θα λαλήσει κόσμο», αποφεύγοντας έτσι παρεξηγήσεις και εντάσεις μέσα στις σχέσεις σου. Όσο λιγότερο ή και καθόλου αντιδράς σε ό,τι ακούς, τόσο το καλύτερο και πρόσεξε λίγο παραπάνω την υγεία σου και τον τρόπο που οδηγείς αυτές τις μέρες, ιδίως αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο.

Καρκίνος

Ψυχραιμία θέλει η Νέα Σελήνη στον Ζυγό που βγάζει θυμό στο σπίτι και στην οικογένεια, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο και αν νιώθεις ότι «καταπίνεις» συνέχεια εδώ και καιρό, το πράγμα μπορεί να ξεφύγει. Ίσως πάλι ένα πρόβλημα που προκύπτει τώρα να είναι η αιτία, όμως χρειάζεται να αποφύγεις υπερβολές στον τρόπο που εκφράζεσαι. Αν μπορείς, «πάρε τους δρόμους» ή «χτυπήσου» παραπάνω στο γυμναστήριο για να ξεδώσεις.

Λέων

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σε βρίσκει λίγο «στραβωμένο» με κάποιους ανθρώπους από το κοντινό σου περιβάλλον, συνεργάτες, φίλους, συντρόφους, αδέλφια κλπ, που νιώθεις ότι δεν είναι τόσο κοντά ή υπέρ σου, όσο θα ήθελες. Βοηθητική παρ’ όλα αυτά μπορεί να είναι σε θέματα σπουδών και προώθησης της δουλειάς σου, ωστόσο έχε υπόψη σου ότι λόγω ανάδρομου, αυτή η εύνοια θα καθυστερήσει λίγο να φανεί.

Παρθένος

Συμπεριφορές «άντρα θέλω, τώρα τον θέλω!» στα οικονομικά δεν «φτουράνε» με τον κυβερνήτη σου ανάδρομο, όσο κι αν γιγαντώνονται με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό. Θέλεις να διεκδικήσεις το καλύτερο για τον εαυτό σου, ωστόσο τώρα είναι η ώρα να σκεφτείς αν είσαι ευχαριστημένος με την δουλειά και τις απολαβές σου, αλλά όχι να προχωρήσεις σε δράση, εστιάζοντας καλύτερα σε ξαφνικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν αυτές τις μέρες (2ο δεκαήμερο).

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, μολονότι είναι ok για να θέσεις στόχους για ολόκληρη την γενέθλια χρονιά σου, αφού «πέφτει» μέσα στα γενέθλια σου, είναι αρκετά νευρική, αναμοχλεύοντας εντός σου συναισθήματα θυμού και αντίδρασης που μπορείς εύκολα να ξεσπάσεις στους γύρω σου. Η πίεση θα είναι μεγάλη, όμως πρέπει να σκεφτείς αν όντως αξίζει «να κηρύξεις πόλεμο» μέσα σε μια σχέση, φροντίζοντας παράλληλα την υγεία σου these days, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο, χωρίς ν’ αφήνεις τίποτα στην τύχη του.

Σκορπιός

Η αποστασιοποίηση είναι η καλύτερη συμβουλή για να αντιμετωπίσεις την Νέα Σελήνη στον Ζυγό που μπορεί να δημιουργήσει παρασκηνιακές καταστάσεις στα επαγγελματικά (2ο δεκαήμερο ιδιαίτερα). Απόφυγε να υψώσεις τους τόνους, να συμμετάσχεις σε κουτσομπολιά, αλλά και να διεκδικήσεις το δίκιο σου ή κάτι σημαντικό αυτές τις μέρες, γιατί μάλλον θα απογοητευτείς. Η υγεία σου, σωματική και ψυχολογική, σε έχει περισσότερο «ανάγκη», γι’ αυτό κοίτα στα σοβαρά τι μπορείς να κάνεις για να την βελτιώσεις.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό μπορεί να βγάλει ένταση με συνεργάτες, συντρόφους φίλους ή ομάδες στις οποίες ανήκεις, φέρνοντας και κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με το ποιόν και την δράση τους, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 2ο δεκαήμερο. Τα οικονομικά ίσως είναι ένας λόγος, όχι όμως ο μοναδικός και σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η διπλωματία, συνοδευμένη ίσως με μια δόση ειρωνείας, γιατί άνθρωπος είσαι κι εσύ, μπορεί να σε βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις.

Αιγόκερως

The struggle is real στα επαγγελματικά με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό και χρειάζεται να είσαι ψύχραιμος στις αντιδράσεις σου με συνεργάτες και προϊσταμένους γιατί οι απαιτήσεις θα είναι πολλές και οι παρεξηγήσεις πολύ πιθανές, με την ισορροπία στα οικογενειακά να ανεβάζει επιπλέον την δυσκολία, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο. Αν προκύψει μια νέα πρόταση, έχε υπόψη σου ότι μπορεί να τροποποιηθεί στην συνέχεια, ενώ take care of your health as well αυτές τις μέρες.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σε βάζει στην διαδικασία να θέσεις νέους στόχους για τα επαγγελματικά, τις σπουδές και την προσωπική σου ζωή πιστεύοντας περισσότερο στον εαυτό σου, ωστόσο λόγω του ανάδρομου Ερμή μπορεί να προκύψουν κάποια εμπόδια. Ακόμα, ο τρόπος που επικοινωνείς θέλει «σουρντίνα» γιατί θα υπάρχει η τάση να εκστομίσεις σκληρά λόγια πάνω στα νεύρα σου, ενώ θα πρέπει να είσαι προσεκτικός με το μεταφορικό σου μέσο αυτές τις μέρες (2ο δεκαήμερο).

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό μπορεί να «φουντώσει» την αβεβαιότητα για τα οικονομικά σου, φέρνοντας πιθανόν και απρόοπτα έξοδα ή επιπρόσθετες πιέσεις γύρω από δάνεια, επενδύσεις, φορολογικά, κληρονομικά κλπ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 2ο δεκαήμερο. Η συναισθηματική φόρτιση θα είναι αισθητή και για ορισμένους θα αφορά και τα προσωπικά, ενώ θα πρέπει να φροντίζεις παραπάνω την υγεία αυτές τις μέρες.

