Κριέ, μην σε πιάνουν τα αυτοσαμποταριστικά «δεν μπορώ» όταν δυσκολεύουν τα πράγματα στην δουλειά και μην βγάζεις ένταση με τους άλλους ως αντιστάθμισμα

Κριός

Μην σε πιάνουν τα αυτοσαμποταριστικά «δεν μπορώ» όταν δυσκολεύουν τα πράγματα στην δουλειά και μην βγάζεις ένταση με τους άλλους ως αντιστάθμισμα. Chin up.

Ταύρος

Χρειάζεσαι prioritizing γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Μην χάνεις χρόνο να εξηγείς τα πάντα σε όλους με λεπτομέρειες.

Δίδυμοι

Το να εστιάζεις στο ένα πράγμα που μπορεί να πάει χάλια στην ζωή σου, καταστρέφει και συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα, στερώντας σου πολύτιμες δυνάμεις.

Καρκίνος

Ο τσιγκούνης άνθρωπος, είναι τσιγκούνης και στα συναισθήματα. Νόμος. Μην αναλώνεσαι σε ευχολόγια για αλλαγές, δες απλά τι αντέχεις.

Λέων

Τσέκαρε αν το μυαλό σου σου παίζει παιχνίδια και εκεί που είσαι μια ανάσα πριν να τελειώσεις με κάτι, το «μπουρδουκλώνεις» εκ νέου ψυχαναγκαστικά.

Παρθένος

Τα οικονομικά είναι στανταράκι για worrying mode, απλά έτσι δεν κάνεις κάτι. Αντίθετα σκέψου πρακτικά, εστιάζοντας στο εδώ και τώρα.

Ζυγός

Επειδή κανένας άλλος δεν θα το κάνει για σένα, προστάτεψε τον εαυτό σου σήμερα, παίρνοντας αποστάσεις από άτομα που μπορούν να σε ζαλίσουν.

Σκορπιός

Ok, ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεκτόν. You too όμως, οπότε μην αφήνεις ξένη «κλάψα» να σε βαραίνει περαιτέρω, γιατί έρχεται και δύσκολο φεγγάρι αύριο στο ζώδιο σου και...αααα!

Τοξότης

Μην το πολυκουράζεις με αναλύσεις περί των οικονομικών σου έτσι στο γενικό, γιατί άκρη δεν θα βρεις. Τσέκαρε το πιο πρακτικά.

Αιγόκερως

Οι «λάθος» σκέψεις, που αναμιγνύουν λίγο από λογική, λίγο από συναίσθημα και φουλ φόβο είναι συνταγή αποτυχίας για οικογενειακά και καριέρα.

Υδροχόος

Η απειρία πολλές φορές οδηγεί σε μοιραία λάθη. Από την άλλη αν δεν «φας» τα μούτρα σου, πως θα μάθεις; Υπομονή λοιπόν.

Ιχθύες

Και καλά να μην βλέπεις ΜΙΑ κόκκινη σημαία. Άνθρωπος είσαι. Ολόκληρη «παρέλαση» στην κόκκινη πλατεία όμως πως την αγνοείς;

athensvoice.gr