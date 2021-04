Ζυγέ, εξωστρέφεια, κέφι και χαρούμενες συναντήσεις με τον σύντροφο και τους φίλους έχει το μενού

____________

Κριός

Σε επικοινωνιακή διάθεση σήμερα και με έμφαση στην αποφόρτιση από τα επαγγελματικά, στα οποία ωστόσο θα χρειαστεί να είσαι πιο υπομονετικός αν δεν ρολάρουν όσο γρήγορα θες.

Ταύρος

Η «πάλη» για κυριαρχία είναι εγγενής σε όλες τις σχέσεις, όταν όμως η διαπραγμάτευση και η συζήτηση «φεύγουν από το κάδρο» και το θέμα είναι «ποιος θα κερδίσει κάθε φορά», μάλλον έχει χαθεί η μπάλα.

Δίδυμοι

Βρες τρόπο να εκφράσεις με την ίδια σαφήνεια και αποφασιστικότητα τα θέλω σου στα προσωπικά, όπως ακριβώς λειτουργείς όταν τα επικοινωνείς με τους συνεργάτες σου.

Καρκίνος

Με ρέγουλα το άγχος στη δουλειά. Αν βλέπεις ότι έχεις κρασάρει, κάνε διάλειμμα, γυμνάσου λίγο ιδανικά αν π.χ. δουλεύεις απ’ το σπίτι, ή πάρε χρόνο για να δεις τα πράγματα διαφορετικά.

Λέων

Παίρνεις ανάσες σήμερα κι ακόμη κι αν όλα δεν είναι τέλεια, βρίσκεις τη διάθεση να ασχοληθείς και με πιο light θέματα των ημερών όπως το να ψωνίσεις τα δώρα και να βάψεις τα αυγά μαζί με τα παιδιά σου.

Παρθένος

Μακάρι να μπορούσες να αλλάξεις το παρελθόν όμως, μιας και αυτό δεν γίνεται, σταματά να κατηγορείς τον εαυτό σου και εστιάσου στο να αλλάξεις το narrative στο μυαλό σου.

Ζυγός

Εξωστρέφεια, κέφι και χαρούμενες συναντήσεις με τον σύντροφο και τους φίλους έχει το μενού για τη Μεγάλη Πέμπτη. Ανανεώνεσαι και ξαλαφρώνεις από αρνητικές σκέψεις που σε ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες.

Σκορπιός

Drama is almost over αφού βρίσκεις ξανά τον ρυθμό και την ενεργητικότητά σου, κάνοντας παράλληλα focus στο να ικανοποιήσεις τις υλικές σου ανάγκες, ξοδεύοντας στοχευμένα το δώρο του Πάσχα.

Τοξότης

«Ξεμουδιάζεις ενεργειακά» και ασχολείσαι με φόρα τόσο με τη δουλειά όσο και με τον σύντροφο, έχοντας περισσότερο πρακτική και λιγότερο συναισθηματική προσέγγιση στα πράγματα.

Αιγόκερως

Ακολούθησε τους δικούς σου ρυθμούς σήμερα, «σεβόμενος» την κούρασή σου και προσπάθησε να βρεις μια μέση λύση σε οικονομικά θέματα που πρέπει να διαχειριστείς.

Υδροχόος

Βγαίνεις από το «βύθισμα» της Πανσέληνού και ασχολείσαι περισσότερο με φίλους, βόλτες και γενικότερα ό,τι σε κάνει να χαμογελάς «εκ του ασφαλούς».

Ιχθύες

Δεν φτάνει μόνο η καλή προαίρεση και οι ιδέες για να προχωρήσεις τα πράγματα στα επαγγελματικά. Χρειάζεται επίσης πρακτική υλοποίηση και συγχρονισμός.

athensvoice.gr