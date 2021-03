Σκορπιέ, τι κι αν γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ‘21, εσύ έχεις να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου ακόμα και σήμερα

Κριός

Χρόνια Πολλά! Είσαι λίγο πιο ξεκούραστος σήμερα και μπορείς να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου, στο ταίρι σου ή και στα παιδιά σου, μιλώντας μαζί τους και απαντώντας στις ερωτήσεις τους για την τόσο σημαντική στιγμή της ιστορίας του τόπου μας. Απόφυγε μόνο ανώφελες διαδικτυακές «κόντρες» με ανεγκέφαλους του διαδικτύου.

Ταύρος

Χρόνια Πολλά! Η υπερένταση που αισθάνεσαι δεν σε αφήνει να περάσεις όπως θα ήθελες την εθνική μας επέτειο, ίσως επειδή έχεις να λύσεις κάποια θέματα της δουλειάς ή λόγω οικογενειακών ζητημάτων που σου δημιουργούν εκνευρισμό.

Δίδυμοι

Χρόνια Πολλά! Θα έχεις μια τάση υπερβολής στις συζητήσεις με τα κοντινά σου πρόσωπα σήμερα, λειτουργώντας με περισσότερο φανατισμό απ’ ό,τι συνήθως για να υποστηρίξεις τα πιστεύω σου. Χαλάρωσε και μην χάνεις την «ελαφρότητα» που σε χαρακτηρίζει.

Καρκίνος

Χρόνια Πολλά! Θέλεις λίγο την ησυχία σου σήμερα και να πάρεις το μυαλό σου από θέματα της δουλειάς, οικονομικών και γενικότερα των υποχρεώσεων που σε πιέζουν. Ασχολήσου λίγο με την κουζίνα, ετοιμάζοντας τον παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά με την αχτύπητη συνταγή σου που πετυχαίνει πάντα!

Λέων

Χρόνια Πολλά! Η κούραση σου βγαίνει λίγο παραπάνω σήμερα και έχεις την τάση να τα παίρνεις όλα τοις μετρητοίς, κυρίως στα προσωπικά σου, βγάζοντας παράλληλα μια απορριπτική διάθεση προς τον σύντροφό σου, που μπορεί να είναι too much για τα δεδομένα της σχέσης σας.

Παρθένος

Χρόνια Πολλά! Μια πιο επιφυλακτική στάση στα επαγγελματικά θα σε ωφελούσε περισσότερο τώρα, οπότε δώσε χρόνο στα πράγματα και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Σε σωματικό επίπεδο χρειάζεσαι ξεκούραση και ποιοτικότερο ύπνο.

Ζυγός

Χρόνια Πολλά! Μην πιέζεις τα πράγματα στα αισθηματικά σου και ταλαιπωρείς και εσένα και το άλλο άτομο με ασφυκτικό pressing μιας, και όπως ξέρεις, it takes two to tango.

Σκορπιός

Χρόνια Πολλά! Τι κι αν γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ‘21, εσύ έχεις να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου ακόμα και σήμερα, καθώς ίσως προκύπτουν θέματα που δεν σηκώνουν αναβολή.

Τοξότης

Χρόνια Πολλά! Η ανασφάλεια που μπορεί να σου δημιουργεί η σχέση με τον σύντροφό σου οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι αντιλαμβάνεσαι «μαζεμένα» τώρα κάποια στοιχεία της συμπεριφοράς του που ήταν υπαρκτά εδώ και καιρό.

Αιγόκερως

Χρόνια Πολλά! Διεκδίκησε για τον εαυτό σου το δικαίωμα στην ξεκούραση και δωσ' του ένα off σήμερα να γιορτάσει την εθνική μας επέτειο και να ανασυντάξει δυνάμεις, μιας και ούτως ή άλλως η αυριανή ημέρα ενδείκνυται περισσότερο για επαγγελματικές συζητήσεις με συνεργάτες και συναδέλφους.

Υδροχόος

Χρόνια Πολλά! Η ισορροπία μέσα στη σχέση σου μπορεί να διαταραχθεί λόγω μιας οικονομικής διαφωνίας μεταξύ σας οπότε, σαν έξυπνο παιδί, απόφυγε κάθε είδους συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα σήμερα.

Ιχθύες

Χρόνια Πολλά! Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα, αγαπητέ Ιχθύ, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, οπότε όσο κι αν σε πιέζουν τα επαγγελματικά ή τα οικογενειακά σου, φρόντισε να φέρεσαι τουλάχιστον εσύ με αγάπη προς τον εαυτό σου.

