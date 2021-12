Καρκίνε, μην αφήνεις τα πράγματα να γίνουν πιο προσωπικά απ’ ό,τι χρειάζεται. Καθόλου βασικά

Κριός

Χριστούγεννα φτάσανε κι ούτε που το κατάλαβες σχεδόν (κι εσύ κι όλοι μας δηλαδή), τρέχεις όμως στα μαγαζιά με όρεξη για αγορές για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μπας και «μπεις» στο κλίμα.

Ταύρος

Ο πειρασμός να «περιλούσεις» τους άλλους με κοσμητικά επίθετα για να βγάλεις το «άχτι» σου είναι υπαρκτός, ωστόσο συγκρατήσου μέρες που’ ναι.

Δίδυμοι

Αυτό που θέλεις μεν να το παίζεις άνετος, αλλά ταυτόχρονα κάνεις fit in σε συζητήσεις καταστροφολογίας για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Covid, είναι λίγο «ύποπτο».

Καρκίνος

Κάνε τα κουμάντα, τις επαφές και τις συναντήσεις σου, απλά μην αφήνεις τα πράγματα να γίνουν πιο προσωπικά απ’ ό,τι χρειάζεται. Καθόλου βασικά.

Λέων

Και η απορία σου είναι μία: «Και καλά αυτοί που πάνε, γιορτές έχουμε, όλο και κάπου πάνε όλοι. Αυτοί που έρχονται όμως, από που έρχονται;;;». Δεν είναι τίποτα, «σύνδρομο οξείας κίνησης» ονομάζεται η κατάσταση σου.

Παρθένος

Η αποχή από ανούσιες και χαζές συζητήσεις είναι must σήμερα, καθώς προτιμάς να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, παρά να κάνεις engage just for the shake of it.

Ζυγός

Αχ, τέτοια μέρα όταν πήγαινες σχολείο άρχιζαν οι διακοπές, δύο εβδομάδες φουλ, όχι αηδίες. Άτιμη (ενήλικη) κοινωνία.

Σκορπιός

Τσαγκαροπέμπτη στην δουλειά και αναρωτιέσαι τι ακριβώς σημαίνει «προπαραμονή Χριστουγέννων» που ακούς γύρω σου. Μάλλον βάζεις και τα γέλια (νευρικά).

Τοξότης

Χειρότερο πράγμα από το να ασχολείσαι με «πρακτικούρες» ή να τρέχεις σε δημόσιες υπηρεσίες τέτοιες μέρες δεν έχει. Ούτε στον εχθρό σου δηλαδή.

Αιγόκερως

Δεν θα έλεγες όχι σε λίγη παραπάνω οικονομική ασφάλεια τέτοιες μέρες, για να μπορείς να «κινηθείς» και πιο άνετα με τα δώρα και τα σχετικά δηλαδή.

Υδροχόος

«Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω». Σε ποιόν αναφέρεσαι Υδροχόε μου;

Ιχθύες

Το να αρέσεις στον εαυτό σου μόνο όταν αρέσεις στους άλλους είναι μεγάλη παγίδα, που δεν σε αφήνει να εκτιμήσεις την μοναδικότητα σου. Άλλαξε asap οπτική.

athensvoice.gr