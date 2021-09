Ζυγέ, όχι, η επιστροφή στο γνώριμο δεν είναι πάντα η σωστή επιλογή στα προσωπικά

Κριός

Μην χάνεις την ψυχολογία σου εκ των προτέρων, για κάτι που σου λένε ότι μπορεί να συμβεί σε x χρόνο και σε αγχώνει. Μείνε στο κέντρο σου.

Ταύρος

Οι συνειδητοποιήσεις που κάνεις για το που βρίσκεσαι αναφορικά με το πλάνο ζωής σου δεν είναι πάντα εύκολες, είναι όμως απαραίτητες για να έχεις επαφή με την πραγματικότητα.

Δίδυμοι

Χάνοντας την αξιοπιστία σου για κάτι μικρό στην δουλειά, «ψαλίδιζεις» μόνο σου τις πιθανότητες να σου δώσουν κάτι περισσότερο, γι’ αυτό φρόντισε να είσαι «εντάξει».

Καρκίνος

Ok, είναι μια λύση το να «κατεβάζεις ρολά» όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς τις ψυχολογικές σου μεταπτώσεις, υπάρχουν όμως και πιο ουσιαστικοί τρόποι αντιμετώπισης, αρκεί να απευθυνθείς εκεί που πρέπει.

Λέων

Αν βλέπεις ότι κάτι δεν τραβάει σήμερα στην δουλειά, είναι προτιμότερο να το αφήσεις και να το δεις ξανά σε άλλο χρόνο.

Παρθένος

Το να προσπάθεις να κρύψεις γερές ανασφάλειες, δείχνοντας ένα επιθετικό προφίλ προς τα έξω, δεν ξέρω κατά πόσο σε βοηθά να είσαι καλά με το μέσα σου in the long run.

Ζυγός

Όχι, η επιστροφή στο γνώριμο δεν είναι πάντα η σωστή επιλογή στα προσωπικά, απλά κάτι που σου δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Για πόσο χρόνο είναι το θέμα.

Σκορπιός

Το να καλύπτεις τις συναισθηματικές σου ανάγκες μέσα στην σχέση χωρίς να χειραγωγείς τον άλλο ως προς αυτό, είναι ένας βαθμός ωριμότητας που χρειάζεται να αναπτύξεις.

Τοξότης

Δεν πολυλέει να κάθεσαι να σκας για να αποδείξεις πράγματα σε ανθρώπους που δεν σε πάνε. Καθόλου όμως.

Αιγόκερως

Επειδή «όποιος ψάχνει βρίσκει», αν θέλεις να αποφύγεις μπελάδες, μην σκαλίζεις επί τούτου τα πράγματα. Let it be.

Υδροχόος

Ο τρόπος να αγαπήσεις τον εαυτό σου ξεκινά από το να πάψεις να συγκρίνεσαι με τους άλλους. Απελευθερώνεσαι totally επίσης this way.

Ιχθύες

Όταν μια συνθήκη, άνθρωπος ή κατάσταση, σου προκαλεί τσεκαρισμένα έντονα αρνητικά συναισθήματα, είναι σημαντικό να περιορίσεις άμεσα την έκθεση σου σε αυτήν.

athensvoice.gr