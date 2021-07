Παρθένε, φοβίες, εσωτερικές συγκρούσεις και υπεραναλύσεις δεν σε αφήνουν να χαρείς μια κατάσταση στα προσωπικά

Κριός

Είσαι που είσαι παρορμητικός από τη φύση σου, με το ζόρι που φέρνει το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, κυρίως για το 2ο δεκαήμερο, μπορεί να θελήσεις να βάλεις ένα απότομο τέλος σε μια κατάσταση στα ερωτικά σου που νιώθεις ότι δεν αξίζει να σε ταλαιπωρεί άλλο. Μπορεί επίσης να υπάρξει μια έκτακτη κατάσταση στα οικονομικά, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγεις το shopping για therapy λόγους, καθώς μπορεί να ξεφύγεις πολύ εύκολα.

Ταύρος

Νεύρα και ένταση βγάζει το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό από το ζώδιό σου, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο, για οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα, ενώ αν δουλεύεις από το σπίτι ή μαζί με το ταίρι σου... καλή δύναμη! Επίσης, άσε τις ανακαινίσεις, «αναπλάσεις» και επισκευές στον χώρο σου ή στο εξοχικό για άλλη μέρα.

Δίδυμοι

Το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού «ξυπνά» μέσα σου, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο, μπερδεμένα συναισθήματα, απογοητεύσεις, πικρίες και ανασφάλειες σχετικά με τα προσωπικά ή και τα εργασιακά σου, που αφορούν είτε μια παρελθοντική είτε και μια τρέχουσα κατάσταση και έτσι δεν θέλεις και πολύ να κάνεις το μεγάλο «μπαμ».

Καρκίνος

Οι δικαιολογίες από μέρους σου τελειώνουν απότομα σχετικά με συνεργάτες, συντρόφους ή και φίλους που εμμένουν να συνεχίζουν μια «γαϊδουρινή συμπεριφορά», πατώντας πάνω στην υποχωρητικότητα και στην καλοσύνη σου, με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, ιδιαίτερα για τους γεννημένους του 2ου δεκαημέρου. Καλύτερα επίσης οι αδέσμευτοι να μην μπλέξουν business with pleasure, γιατί...θα μπλέξουν!

Λέων

Με το τετράγωνο που σχηματίζει η Αφροδίτη από το ζώδιό σου με τον Ουρανό, ο κίνδυνος να μεταμορφωθείς σε πεντάχρονο που τσιρίζει γιατί του πήραν την πιπιλά, είναι πολύ πιθανός, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο. Όπου «πιπίλα», βάλε δυσκολίες σε επαγγελματικές ή προσωπικές σχέσεις και καθώς «από υπομονή τελειώσαμε», ένα ξέσπασμα είναι προ των πυλών. Προσπάθησε να συγκρατηθείς.

Παρθένος

Φοβίες, εσωτερικές συγκρούσεις και υπεραναλύσεις δεν σε αφήνουν να χαρείς μια κατάσταση στα προσωπικά, βάζοντας τρικλοποδιές στον εαυτό σου, ενώ και το άγχος για τη δουλειά δεν λέει να σε αφήσει σε ησυχία, φτιάχνοντας ένα περίεργο «ψυχολογικό μείγμα», κυρίως για το 2ο δεκαήμερο. Relax καθώς όλο αυτό είναι παροδικό και σύντομα τα πράγματα θα βελτιωθούν.

Ζυγός

Τα οικονομικά και η διαχείριση τους μπορούν να φέρουν μίρλα και καυγάδες μέσα στην σχέση σου ή σε μια επαγγελματική συνεργασία, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο, με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού. Αυτό μπορεί να εντείνει ήδη υπάρχουσες δυσκολίες σε αυτές τις σχέσεις, λειτουργώντας ακόμα και σαν αφορμή για μια, όχι και τόσο ψυχολογημένη, «έξοδο».

Σκορπιός

Κινείσαι στο ίδιο μοτίβο με χτες, μόνο που πλέον μπαίνουν στο κάδρο συναισθηματικά απωθημένα και συμπλέγματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και καιρό αναφορικά με επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις, συν τα απρόοπτα που μπορεί να φέρει το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, δυναμιτίζοντας το κλίμα για το 2ο δεκαήμερο. Κομπλέ!

Τοξότης

Γενικά είσαι κουλ άτομο και θέλει προσπάθεια για να σε εκνευρίσει κανείς ουσιαστικά, με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού βέβαια μπορεί να το πετύχει, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στη δουλειά, με ανταγωνισμούς και κόντρες ή και σε μια προσωπική ή φιλική σχέση, από την οποία μπορεί μάλιστα μπορεί να αποφασίσεις εν θερμώ να απομακρυνθείς.

Αιγόκερως

Το ενδεχόμενο ενός κεραυνοβόλου έρωτα είναι αρκετά πιθανό σήμερα με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο. Ωστόσο, έχε υπόψη σου ότι μάλλον θα είναι short lived, οπότε δεν πρέπει να επενδύσεις, αλλά να πας με διάθεση «Καλοκαίρι είναι, ας περάσουμε λίγο όμορφα και πολιτισμένα».

Υδροχόος

Ο κίνδυνος διαφωνιών και ρήξεων στο κομμάτι των σχέσεων ανεβαίνει με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο, με ασήμαντες κιόλας αφορμές, που λειτουργούν σαν «προσάναμμα» για την εσωτερική σου ένταση. Παίζει και το σενάριο ξαφνικά το παρελθόν να επιστρέψει, «ζητώντας» ρόλο στα πράγματα.

Ιχθύες

Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση χρειάζεται σήμερα με το τετράγωνο Αφροδίτης - Ουρανού, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο, καθώς μπορεί να το χάσεις πολύ εύκολα επικοινωνιακά με φίλους, αδέρφια, γείτονες και συνεργάτες, βγάζοντας νεύρα και έντονο εκνευρισμό έτσι, out of the blue που λένε.

