Ταύρε το πέρασμα του κυβερνήτη σου, της Αφροδίτης, στον Τοξότη έως 5/11 φέρνει σεξουαλικό «ενθουσιασμό»

Κριός

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη έως 5/11 σου υπενθυμίζει πως you cannot do routine anymore, έχοντας ανάγκη από ανανέωση είτε μέσω ενός ταξιδιού, είτε μέσω μιας άλλης «απόδρασης» στην καθημερινότητα σου για να ανεβάσεις ψυχολογία, ενώ η επιστροφή του Πλούτωνα σε ορθή πορεία ύστερα από ένα πεντάμηνο ξεκολλά σταδιακά τα πράγματα στα επαγγελματικά (3ο δεκαήμερο).

Ταύρος

Το πέρασμα του κυβερνήτη σου, της Αφροδίτης, στον Τοξότη έως 5/11 φέρνει σεξουαλικό «ενθουσιασμό», απαιτώντας παράλληλα περισσότερη ειλικρίνεια με το ταίρι σου. Αν υπάρχει κοινό πορτοφόλι, ευνοείστε στην τακτοποίηση των οικονομικών σας.

Δίδυμοι

Η προσωπική σου ζωή επηρεάζεται θετικά από την είσοδο της Αφροδίτης απέναντι σου στον Τοξότη έως 5/11, με ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, αλλά και επιδίωξη της πολυπόθητης ισορροπίας μέσα σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις.

Καρκίνος

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη φέρνει το μήνυμα «ό, τι φάγαμε, φάγαμε, καιρός για δίαιτα» ή τουλάχιστον υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών, ενώ η επιστροφή του Πλούτωνα σε ορθή πορεία ύστερα από πέντε μήνες οδηγεί σε συνειδητοποιήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέσεις και συνεργασίες (3ο δεκαήμερο).

Λέων

Η αισιοδοξία για τα ερωτικά σου επιστρέφει με την είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη έως 5/11, δίνοντας σου περισσότερες ευκαιρίες για φλερτ και νέες γνωριμίες, βοηθώντας και στην απόκτηση απογόνων, αφού η γονιμότητα σου θα είναι αυξημένη.

Παρθένος

Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη αποζητάς την συναισθηματική ασφάλεια που μόνο το σπίτι σου μπορεί να προσφέρει, μπαίνοντας στην διαδικασία να διαχειριστείς και ζητήματα που αφορούν κληρονομικά και ζητήματα ακινήτων.

Ζυγός

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη απαλύνει λίγο την «φρενίτιδα» της περιόδου βοηθώντας σε να δεις το πράγμα και από την κωμική του πλευρά, ενώ η επιστροφή του Πλούτωνα σε ορθή πορεία μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα οικογένειας και σπιτιού που σε ταλαιπώρησαν το προηγούμενο πεντάμηνο.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στον Τοξότη έως 5/11 φέρνει ένα αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας για τις επιλογές σου στον ερωτικό και οικονομικό τομέα, αν και μπορεί να σε κάνει αρκετά σπάταλο on both sides...

Τοξότης

Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο σου έως 5/11 και ζητήματα εξωτερικής εμφάνισης και ερωτικών σχέσεων σε απασχολούν περισσότερο, λαμβάνοντας πλέον αυξημένο ενδιαφέρον από τους άλλους στο πέρασμα σου, έχοντας εύνοια στις «κατακτήσεις».

Αιγόκερως

Ο Πλούτωνας γυρίζει ξανά ορθόδρομος στο ζώδιο σου ύστερα από πέντε ολοκληρους μήνες, φέρνοντας συνειδητοποίηση σε επίπεδο θέλω και αναγκών, μαζί με πιθανές αποκαλύψεις που ορίζουν διαφορετικές κατευθύνσεις στο κομμάτι των σχέσεων (3ο δεκαήμερο).

Υδροχόος

Καλοδεχούμενη η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη έως 5/11 για το ζώδιο σου, βοηθά την συλλογική δουλειά αλλά και την αύξηση της αισιοδοξίας σου μέσα από τις φιλικές και τις ερωτικές σου σχέσεις.

Ιχθύες

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη έως 5/11 είναι μια θετική επιρροή για την καριέρα σου, βοηθώντας σε να πλησιάσεις τα κατάλληλα άτομα, να ψάξεις για μια νέα δουλειά, αλλά και να λάβεις μια επιβράβευση για τις προσπάθειες σου.

