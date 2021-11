Ιχθύ, μπορεί να προκύψουν ξαφνικές ευκαιρίες ή ανατροπές, που αλλάζουν τον μέχρι τώρα σχεδιασμό σου

Κριός

Οικονομικά «ντέρτια» φέρνει η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Ξαφνικά έξοδα, τρεχάματα με φορολογικά, θέματα με κληρονομικά και περιουσιακά που μπορούν να φέρουν και καυγάδες, αλλά και πιέσεις στα ερωτικά, αν και για μερικούς μπορεί να υπάρξουν και απρόσμενες ευκαιρίες, π.χ. προτάσεις δουλειάς με καλές απολαβές ή ερωτικές «περιπέτειες» με έντονο το σεξουαλικό στοιχείο.

Ταύρος

Σχέσεις και συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο με μια Νέα Σελήνη απέναντι σου που κάνει «τζιζ» για ρήξεις ακόμα και χωρισμούς, με τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου να επηρεάζονται περισσότερο. Δεν θα μπορείς να συγκρατηθείς για' αυτά που σε «καίνε» και θες να βγάλεις από μέσα σου, ειδικά αν υπήρχαν ήδη θέματα, με το πείσμα και τον θυμό να «ρίχνουν λάδι στην φωτιά». Αν πάλι όλα βαίνουν καλώς, δεν αποκλείονται θετικές εξελίξεις, ενώ κάποιοι θα έχουν και απρόσμενες γνωριμίες ή προτάσεις συνεργασίας.

Δίδυμοι

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σε πιέζει σε επίπεδο ασφυξίας τόσο ψυχολογικά όσο και από θέμα φόρτου στην δουλειά, κάνοντας σε σχεδόν «μισότρελο», με τα ξεσπάσματα νεύρων λόγω κούρασης να σε εξαντλούν περαιτέρω, επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Αυτοί θα πρέπει να πάρουν επιτέλους και σοβαρές αποφάσεις για θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης, χωρίς να αποκλείεται και κάποιο ξαφνικό «καμπανάκι» που θα καταφέρει να τους αφυπνίσει.

Καρκίνος

Μολονότι η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό μπορεί να δώσει ώθηση για δυναμικά ξεκινήματα σε επιχειρηματικά και δημιουργικά σχέδια, φέρνοντας και ευκαιρίες προώθησης του εαυτού σου, αλλά και ξαφνικούς έρωτες που γεννούν έξαψη, επηρεάζοντας κυρίως όσους ανήκουν στις αρχές του 2ου δεκαημέρου, λόγω της συμμετοχής του Ουρανού μπορεί να υπάρξουν και δυσάρεστες ανατροπές in all of that, καθώς η δράση αυτού του πλανήτη είναι εντελώς αψυχολόγητη.

Λέων

Τα συναισθήματα σου θα μοιάζουν με «χύτρα ταχύτητας» λόγω της Νεας Σελήνης στον Σκορπιό, που επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου, βγάζοντας πίεση και εκνευρισμό με αποτέλεσμα να μην μπορέσεις να αποφύγεις την ένταση αν προκληθείς, ιδιαίτερα μέσα στον χώρο της οικογένειας ή της δουλειάς, ξεσπαθώνοντας ακόμα και για παράπονα χρόνων. Ξαφνικά γεγονότα και αλλαγές αναφορικά με αυτούς τους δύο τομείς δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Παρθένος

Άγχος και τρέξιμο εις την νιοστή φέρνει η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό που επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου, αλλά και δύσκολες καταστάσεις σε κοινωνικό ή γεωφυσικό επίπεδο για την χώρα μας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι πάντες θα σε πρήζουν με απαιτήσεις, η δουλειά το ίδιο, ενώ και οι ανατροπές στο πρόγραμμα και τον σχεδιασμό θα σε κρατούν «τεντωμένο», έτοιμο να διαολοστείλεις κόσμο. Μην το κάνεις, γιατί οι αντιδράσεις θα είναι απρόβλεπτες.

Ζυγός

Όχι ρίσκα, όχι αψυχολόγητες κινήσεις στα οικονομικά με την Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, που επηρεάζει κυρίως τις αρχές του 2ου δεκαημέρου, απαιτώντας σύνεση with all things coming. Βέβαια επειδή η συναισθηματική σου κατάσταση θα είναι ασταθής, θα έχεις την τάση να αντιδράς παρορμητικά, π.χ. εγκαταλείποντας μια δουλειά ή μια συνεργασία εξαιτίας ενός καυγά, μπλέκοντας σε τσακωμούς με συγγενείς ή τον σύντροφο για τα περιουσιακά κ.λπ. Απρόσμενα έξοδα και μπλεξίματα με αγοραπωλησίες ακινήτων, φορολογικά, δάνεια κ.λπ. είναι επίσης πιθανά.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου που σχηματίζει σύνοδο με τον Άρη, αντίθεση με τον Ουρανό και τετράγωνο με τον Κρόνο, επηρεάζοντας κυρίως τις αρχές του 2ου δεκαημέρου, σημαίνει ένα πράγμα: Α-Λ-Λ-Α-Γ-Η. Και μάλιστα ξαφνική, σχετικά με ό, τι σε πιέζει περισσότερο: σχέσεις, επαγγελματικά, υγεία, θέματα εμφάνισης, τόπο διαμονής... Σαν σταθερό ζώδιο και μόνο στο άκουσμα της λέξης «βγάζεις φλύκταινες», το σύμπαν όμως έχει άλλα σχέδια για’ σένα και «οφείλεις» να το λάβεις υπόψη σου. Η εσωτερική ένταση, ο θυμός και η ανησυχία θα είναι δεδομένα, οδηγώντας και σε ανάλογα... γεγονότα, που όμως εν τέλει είναι απαραίτητα για την εξέλιξη σου.

Τοξότης

Δυνατότητες για ξεκαθαρίσματα σε όλα τα επίπεδα, με απρόσμενο ή άτσαλο ίσως τρόπο φέρνει η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, που επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους στις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Η ψυχολογία σου θα είναι κάπως βαριά, με σκέψεις που θα τριγυρίζουν και σε παρελθοντικά λάθη ή αστοχίες, παράγοντας χρήσιμες συνειδητοποιήσεις που θα σε βοηθήσουν να ξεκόψεις από τοξικές καταστάσεις ή συνήθεις που σου κάνουν κακό. Η υγεία σου χρειάζεται ουσιαστική φροντίδα και αλλαγές στην καθημερινή διαχείριση του άγχους.

Αιγόκερως

Αναταράξεις σε σχέση με συνεργασίες, φίλους, συντρόφους ή παιδιά μπορεί να φέρει η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, κυρίως για τους γεννημένους στο 2ο δεκαήμερο. Κάτι που πιθανόν μαθαίνεις και ανατρέπει την εμπιστοσύνη σου για ένα άτομο, ένα κουτσομπολιό ή μια κακή συνεννόηση καθώς τόσο εσύ όσο και οι άλλοι θα έχετε την τάση να λειτουργείτε πιο νευρικά ή αντιδραστικά μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις που γρήγορα κλιμακώνονται, γι’ αυτό προσοχή.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό που ενεργοποιεί το τετράγωνο Κρόνου-Ουρανού μπορεί να «δώσει» αναπάντεχα γεγονότα αναφορικά με τα επαγγελματικά ή τα οικογενειακά, επηρεάζοντας κυρίως τις αρχές του 2ου δεκαημέρου. Μια νέα κατάσταση, θετική ή αρνητική, που δημιουργείται στην καριέρα σου μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία που περίμενες ή αντίθετα ένα δύσκολο ξεβόλεμα που σε βάζει στην διαδικασία να σκεφτείς εναλλακτικές ή να αλλάξεις κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι, όπου εκεί το σενάριο μπορεί να αφορά π.χ. μια μετακόμιση, ένα θέμα με τους γονείς κ.λπ.

Ιχθύες

Περισσότερο προσεκτικός ως αναφορά την επικοινωνία σου εν γένει και ειδικότερα με φίλους, αδέρφια, σύντροφο, αλλά και με το μεταφορικό σου μέσο και προϊόντα τεχνολογίας πρέπει να είσαι με την Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, που επηρεάζει κυρίως τις αρχές του 2ου δεκαημέρου, φέρνοντας διαπληκτισμούς, βλάβες, μπερδέματα κ.λπ. Θα βρίσκεσαι σε νοητική υπερδιέγερση, ενώ μπορεί να προκύψουν και ξαφνικές ευκαιρίες ή ανατροπές σε θέματα σπουδών, επαγγελματικών, εξωτερικού, νομικών υποθέσεων, που αλλάζουν τον μέχρι τώρα σχεδιασμό σου.

