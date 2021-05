Αιγόκερε η συναισθηματική σου ευτυχία έρχεται πάνω απ’ όλα και όλους σήμερα και «κόβεις μαχαίρι» ό,τι σε ανησυχεί ή μπορεί δυνητικά να την απειλήσει

Κριός

Θα χρειαστεί να ασχοληθείς όχι μόνο με ό,τι χρειάζεται στα επαγγελματικά αλλά και με ό,τι γεμίζει και ευχαριστεί εσένα για να υπάρξει ισορροπία μέσα στη μέρα σου.

Ταύρος

Μην πιέσεις τον εαυτό σου να βρει ντε και καλά «μακροπρόθεσμες λύσεις» για τα αισθηματικά σου, αλλά απόλαυσε αυτό που υπάρχει στη ζωή σου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να περάσεις καλά.

Δίδυμοι

Το μοίρασμα των σκέψεών σου και των όσων σε βαραίνουν με καλούς φίλους και τον σύντροφό σου βοηθά την ψυχολογία σου μιας και οι άλλοι σου δίνουν την προσοχή που έχεις ανάγκη.

Καρκίνος

Εστιασμένος στα επαγγελματικά είσαι σήμερα και ιδιαίτερα στο επίπεδο των συνεργασιών σου όπου μόνο να κερδίσεις έχεις λειτουργώντας μεν με δυναμισμό, επικοινωνώντας δε και σωστά τις «απαιτήσεις» σου προς την άλλη πλευρά.

Λέων

Θέλεις να τελειώνεις με τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να περάσεις χρόνο διασκεδάζοντας με το ταίρι και το παρεάκι σου, μην περιμένεις όμως όλα να τακτοποιηθούν «από μόνα τους».

Παρθένος

Αν νιώθεις πως σ’ ενοχλούν κάποια πράγματα που έχει πει ή έχει κάνει ο σύντροφός σου, μια ανοιχτή και ειλικρινής προσέγγιση επ’ αυτών θα βοηθήσει περισσότερο σε σχέση με το να «οχυρώνεσαι» γύρω από το παράπονο.

Ζυγός

Οι απαιτήσεις των «άλλων» δεν χρειάζεται να σου δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή. Όρια και να λες πού και πού «όχι» χωρίς τύψεις χρειάζεται και θα ’σαι μια χαρά. Try it for once.

Σκορπιός

Αν δεις ότι το παρακάνεις με το άγχος για τη δουλειά και τα πρακτικά της μέρας βρες λίγο χρόνο για να κινηθείς σωματικά και θα ’ρθεις στα ίσα σου.

Τοξότης

Συνειδητοποιείς την αξία των μικρών joys of life μέσα στην καθημερινότητα που αφορούν και στιγμές «βλακείας» και γέλιου με τον σύντροφο, τους φίλους και τα παιδιά σου στο εδώ και τώρα.

Αιγόκερως

Η συναισθηματική σου ευτυχία έρχεται πάνω απ’ όλα και όλους σήμερα και «κόβεις μαχαίρι» ό,τι σε ανησυχεί ή μπορεί δυνητικά να την απειλήσει. Μπράβο!

Υδροχόος

Η καλή σου διάθεση και η γρήγορη αντίληψη σε κάνουν πιο αποδοτικό μέσα στη μέρα και μένει και παράλληλα χρόνος just for you and you only να τον κάνεις ό,τι γουστάρεις.

Ιχθύες

Η ανάγκη που σου βγαίνει να ελέγχεις τη ζωή των άλλων για να μπορείς να αισθάνεσαι εσύ ασφαλής είναι κάτι που πρέπει να δουλέψεις, όσο κι αν αυτό σε ξεβολεύει πολύ.

