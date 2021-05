Αιγόκερε, θέλεις να διασκεδάσεις και μάλλον θα το καταφέρεις

Κριός

Τα επαγγελματικά σου και θέματα καριέρας σε απασχολούν περισσότερο σήμερα Παρασκευή και θα επωφεληθείς πιο πολύ από μια «χαλαρή» αντιμετώπισή τους.

Ταύρος

Μην επηρεάζεσαι από γνώμες τρίτων για τα αισθηματικά σου, αλλά προσπάθησε να βρεις μόνος σου την «λύση», ερχόμενος πιο κοντά με τον σύντροφό σου.

Δίδυμοι

Στον απόηχο της έκλειψης στον άξονά σου, βρίσκεις τον εαυτό σου in need for some privacy. Ξέρεις εσύ με ποιον τρόπο.

Καρκίνος

Χρειάζεται να φροντίσεις λίγο την προσωπική σου ζωή, Καρκίνε, και σήμερα είναι μια καλή μέρα για κάτι τέτοιο, βοηθώντας σε να «ξεκλειδώσεις» ευκολότερα το ταίρι σου.

Λέων

Εργασιακά ζητήματα απορροφούν ως επί το πλείστον την ενέργειά σου, μπορείς όμως να καλύψεις αρκετές εκκρεμότητες δουλεύοντας σχεδόν «αθόρυβα».

Παρθένος

Η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας σού «κλείνει γλυκά το μάτι» στα ερωτικά, αφού μπορείς να περάσεις αρκετά όμορφα βγαίνοντας π.χ. και για κάνα χαλαρό ποτάκι με τον σύντροφό σου.

Ζυγός

Σήμερα έχεις διάθεση να ασχοληθείς περισσότερο με το σπίτι σου, αλλάζοντας ίσως και λίγο το decor για να φτιάξεις το κέφι σου.

Σκορπιός

Τα πας πιο συμπαθητικά σήμερα στα αισθηματικά σου, φλερτάροντας δυναμικά ή επιδιδόμενος σε ρομαντικό chit chatting με το αμόρε σου ακόμα και στη βεράντα.

Τοξότης

Κάποια πρακτικά ζητήματα στα επαγγελματικά μπορεί να σε πιέζουν αρκετά, ίσως όμως ωφεληθείς μέσω συζητήσεων για κληρονομικά και θέματα ακινήτων.

Αιγόκερως

Θέλεις να διασκεδάσεις παρασκευάτικα και μάλλον θα το καταφέρεις, επιλέγοντας να έχεις δίπλα σου αγαπημένα πρόσωπα που καταλαβαινόσαστε και μόνο «με τα μάτια».

Υδροχόος

Πας κόντρα στην «αυτολύπηση» για την ερωτική σου ζωή και αντιλαμβάνεσαι περισσότερο την προσωπική σου αξία. Αμήν.

Ιχθύες

Η επαφή με φίλους και την παρέα σου σε αναζωογονεί και σε βοηθά να «τοποθετείς» πιο αισιόδοξα απέναντι σε προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

athensvoice.gr