Κριός

Πρόσεξε την τάση σου να περηφανεύεσαι για τις δυνατότητες και τα ταλέντα σου, μιλώντας παράλληλα μειωτικά ή κριτικάροντας αφ' υψηλού τους γύρω σου γιατί, ξέρεις, «ρόδα είναι και γυρίζει».

Ταύρος

Πριν μπλεχτείς σε καταστάσεις στα επαγγελματικά που ενέχουν οποιοδήποτε οικονομικό ρίσκο, σκέψου αν όντως εμπιστεύεσαι τα εμπλεκόμενα άτομα ή αν λειτουργείς βεβιασμένα λόγω ενθουσιασμού.

Δίδυμοι

Η αλαζονεία και η υπερβολική πίστη στον εαυτό σου δεν είναι καλός σύμβουλος, ιδιαίτερα σε θέματα καριέρας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υποσχέσεις που θα σε κάνουν «να τρέχεις και να μην φτάνεις» για να ανταποκριθείς.

Καρκίνος

Πριν αποφασίσεις να εκφέρεις γνώμη για τα πάντα και να φανείς ενημερωμένος, ακόμα κι αν δεν έχεις ιδέα επί του θέματος, αναρωτήσου μήπως φαίνεσαι απλώς ξερόλας στους άλλους. Φιλικά.

Λέων

Η ανάγκη σου να «φανείς» στους άλλους μπορεί να σε οδηγήσει σε βλακείες, εκτός των άλλων και οικονομικής φύσεως, τη στιγμή μάλιστα που δεν σε παίρνει. Μαζέψου.

Παρθένος

Δεν φταίνε οι άλλοι όταν εσύ βάζεις τόσο ψηλά τον πήχη, έχοντας μάλιστα την απαίτηση να ακολουθήσουν και εκείνοι στο ίδιο tempo, με αποτέλεσμα μοιραία να απογοητεύεσαι, είτε στα επαγγελματικά είτε και στις σχέσεις.

Ζυγός

Μπορεί να σε πιάσουν τάσεις φυγής ως αντίδραση στην πίεση που υπάρχει στην καθημερινότητά σου και στη δουλειά, βγάζοντας ένα attitude «τα παρατάω όλα όπως είναι και σηκώνομαι και φεύγω!». Πάρε ανάσες, δώσε χρόνο στο εαυτό σου και απόφυγε βιαστικές κινήσεις που μπορούν να βγάλουν λάθη.

Σκορπιός

Not a good day for money business today καθώς το ένστικτό σου μπορεί να ξεγελαστεί από κάτι που μοιάζει ως ιδανική ευκαιρία ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Επίσης, οι συναισθηματικές σου ανάγκες είναι λίγο too much και ίσως δεν βρουν την ανταπόκριση που περίμενες από τον σύντροφό σου, κάτι που μπορεί να σου βγάλει ένα παράπονο.

Τοξότης

Άσε για άλλη μέρα κλεισίματα συμφωνιών, υπογραφές καθώς και αγοραπωλησίες ακινήτων και πρόσεχε τις συναναστροφές σου με άτομα που μπορεί να δείχνουν έναν «άλλο εαυτό» από αυτόν που είναι στην πραγματικότητα.

Αιγόκερως

Δείξε προσοχή στο πώς εκφράζεσαι με συναδέλφους και συνεργάτες στη δουλειά αλλά και γενικώς με τους γύρω σου, καθώς μπορεί να βγάλεις τα απωθημένα σου για όλο το ζόρι που «τραβάς» στα λάθος άτομα, με τον λάθος τρόπο, χάνοντας τελικά το δίκιο σου.

Υδροχόος

Hey, big spender. Έχεις όρεξη να καλοπεράσεις ξοδεύοντας «το κάτι παραπάνω» για τον εαυτό σου αλλά και για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, απόφυγε όμως οικονομικές συζητήσεις, δοσοληψίες και ανοίγματα σχετικά με τα επαγγελματικά σου.

Ιχθύες

Μπορεί να ξεφύγεις λιγάκι σήμερα, σκεπτόμενος εγωιστικά μόνο την πάρτη σου και αδιαφορώντας για την επίπτωση που έχει η συμπεριφορά σου και η συναισθηματική διαχείριση κάποιων καταστάσεων απέναντι σε άτομα που αγαπάς.

