Κριός

Λίγη ηρεμία χωρίς πολλά πολλά χρειάζεσαι σήμερα, ίσως είναι και ο καιρός που στο «βγάζει», ωστόσο απόφυγε να «επιβάλλεις» τις οικονομικές και επαγγελματικές ανησυχίες σου στους άλλους.

Ταύρος

Συλλογικές εργασίες και επαφές με συνεργάτες μπορούν να πάμε καλύτερα σήμερα, ενώ φαίνεται πως το πρόγραμμα σου έχει ευελιξία και «βολεύει» και καμιά συνάντηση με φίλους.

Δίδυμοι

Η Παρασκευή στρέφει την προσοχή στα επαγγελματικά, έχοντας αρκετή «προθυμία» να ασχοληθείς με πρακτικές συνεννοήσεις με συναδέλφους. Ίσως πάλι επείγει να βγάλεις «χαρτούρα» από δημόσιες υπηρεσίες.

Καρκίνος

Μάλλον θα μείνει χρόνος για χαλάρωση με φίλους ή έστω για να απολαύσεις μια κούπα ζεστό τσάι by yourself σήμερα. Συνοδεία αχνιστής μηλόπιτας ίσως;

Λέων

Ένα καλό νέο από το μέτωπο των οικονομικών, σχετικά π.χ. με ένα χαρτί που περίμενες για κάτι κληρονομικά, μπορεί να προκύψει σήμερα, ενώ γενικά ασχολείσαι και με λογαριασμούς, τράπεζες κ.λπ.

Παρθένος

Πρωτοτύπησε και κλείσε ένα τραπέζι με συνεργάτες ή καλούς φίλους για μετά τη δουλειά στο Σχέδια Home, δοκιμάζοντας πιάτα με νόημα, όπως η «Σαλάτα Ενσυναίσθηση», απολαμβάνοντας και προσφέροντας ταυτόχρονα. True Christmas spirit δηλαδή!

Ζυγός

Δώσε αξία στην μέρα σου αλλά και στον εαυτό σου, φροντίζοντας τον παραπάνω στο θέμα της διατροφής και της άσκησης. The bad weather is no excuse.

Σκορπιός

Μείνε στα «καλά» της ζωής σου, παίρνοντας χαρά από τον σύντροφο, τα παιδιά και τους φίλους σου, κανονίζοντας ένα Game Friday Night με τα αγαπημένα σας επιτραπέζια. (Χτυπώντας παράλληλα δίπιτα)

Τοξότης

Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι επιβεβαιώνει, βάσει εσωτερικής στάσης, αυτά που περιμένεις ή φοβάσαι ότι θα συμβούν. Αν δεν τα θες, γιατί τα «μελετάς» συνεχώς;

Αιγόκερως

Αν δεν διεκδικήσεις τον σεβασμό και την ισορροπία μέσα στην σχέση σου τώρα, τι πιστεύεις ότι θα σε κάνει να το πράξεις αργότερα; Ρητορική ερώτηση.

Υδροχόος

Θέματα που σχετίζονται με οικονομικά και πρακτικά της οικογένειας ή ενός ακινήτου θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα. Μπορεί π.χ. να τρέχεις να βγάλεις αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου για μια μεταβίβαση κ.λπ.

Ιχθύες

Οι καλές κουβέντες και τα κοπλιμέντα πάντα βοηθούν στις συνενοήσεις με συνεργάτες, επομένως ξεκίνα σήμερα, κάνοντας εσύ την πρώτη «κίνηση».

