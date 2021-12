Δίδυμε, ​μην ξεχνάς μέσα στην λαίλαπα της καθημερινότητας να είσαι ευγνώμων για όσα έχεις

Κριός

Το να διεκδικείς κάτι μέσα στην σχέση και να έρχεσαι αντιμέτωπος με παθητικοεπιθετική συμπεριφορά, δεν εξαρτάται από’ σένα. Το πως θα αντιδράσεις όμως, είναι αυτό που θα καθορίσει τελικά τα πράγματα.

Ταύρος

Το να δίνεις υποσχέσεις και να μην τις κρατάς γιατί δεν σε βολεύει ή γιατί το ξέχασες δεν είναι και τόσο πταίσμα μέσα στην σχέση, αλλά εγωιστική συμπεριφορά που «χτυπά» άσχημα στον άλλον. Εκτός αν πρόκειται για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.

Δίδυμοι

Μην ξεχνάς μέσα στην λαίλαπα της καθημερινότητας να είσαι ευγνώμων για όσα έχεις. Έτσι αλλάζεις εστίαση και μπορείς να προσελκύσεις ευκολότερα αυτά που σου «λείπουν».

Καρκίνος

Στο τρέξιμο σήμερα με διάφορα πρακτικά δουλειάς και καθημερινότητας, ο χαμούλης όμως δεν είναι επ’ ουδενί δικαιολογία για «σαβούριασμα» στο κομμάτι του φαγητού.

Λέων

Το να βάλεις «καρδιά» σε λίγα αλλά ουσιαστικά, μετράει περισσότερο από χίλια δυό «εφετζίδικα» στην σχέση με τα παιδιά ή τον σύντροφο σου. Δοκίμασε το.

Παρθένος

Αν αισθάνεσαι ότι η διάθεση σου «ανεβοκατεβαίνει» σαν καρδιογράφημα don’t worry, δεν είναι τίποτα, απλά αρχίζει να «σου τα σκάει» η αυριανή εκλειψούλα στον Τοξότη.

Ζυγός

Η διάθεση να «κυκλοφορήσεις», ακόμα και να οργανώσεις κάποιο ταξιδάκι, μπλοκάρεται από φόβους για τις εξελίξεις με τον Covid. Be careful of course, αλλά μην αφήνεις και τις ομορφιές της ζωής.

Σκορπιός

Μια συζήτηση μ’ ένα φίλο, ακόμα και του στυλ «μιλάω βασικά μόνο εγώ και βγάζω το άχτι μου» είναι πάντα καλύτερη από το να «κλωσσάς» alone την «μαυρίλα» σου.

Τοξότης

Δεν χρειάζεται να φορτωθείς ό,τι δουλειά υπάρχει για να νιώσεις παραγωγικός, μιας και είναι σημαντικό η αυριανή έκλειψη πάνω σου να μην σε βρει «πίτα».

Αιγόκερως

«Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, κι ούτε κανένας, κι ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε». Παίζει ταύτιση today;

Υδροχόος

Η Παρασκευή σηκώνει έξοδο με παρέα για χαλαρό ποτάκι, καθώς η αποφόρτιση επιβάλλεται, αρκεί να μην μπερδέψεις τον έρωτα με την φιλία....

Ιχθύες

Η συναισθηματική φούσκα είναι ένα εξελικτικό στάδιο που όλοι λίγο πολύ περνάμε σε κάποια φάση της ζωής μας. Ε, οκ, εσένα μπορεί να σου συμβαίνει και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

