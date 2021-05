Υδροχόε, μήπως ήρθε η ώρα να ερωτευτείς κι εσύ;

Κριός

Η διάθεση σου είναι αρκετά κεφάτη και μάλλον βγάζεις την μέρα εκτός σπιτιού με βόλτες, συναντήσεις με φίλους, αγορές κ.τλ. ενώ η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους φέρνει περισσότερη σπιρτάδα και αμεσότητα στην επικοινωνία σου αλλά και «χαριτωμενιά» στις κινήσεις σου, ανεβάζοντας αισθητά τις μετοχές σου στο παιχνίδι του φλερτ. Εμπρός λοιπόν!

Ταύρος

Οκ, έχει τέλεια μέρα έξω εσύ όμως μάλλον προτιμάς να κάτσεις λίγο παραπάνω στο κρεββάτι να χασμουρηθείς με την ησυχία σου ρε παιδί μου, να βάλεις το κινητό στο «Do not disturb» mode και γενικότερα να μην κάνεις τίποτα που απαιτεί κούραση σήμερα. Με την είσοδο της Αφροδίτης στους Διδύμους τα οικονομικά σου μπορούν να βελτιωθούν, αρκεί βέβαια και εσύ από τη μεριά σου να μην «το κάψεις» με «αγορές πολυτελείας».

Δίδυμοι

Είσαι στα τηλέφωνα με φίλους για να κλείσετε τραπέζι σε ένα από τα εστιατόρια που διάβασες από τη στήλη «Γεύση» της Athens Voice ή βολτάρεις με το αμόρε αγκαζέ απολαμβάνοντας τη φύση. Με την είσοδο δε της Αφροδίτης στο ζώδιο σου γίνεσαι πιο άνετος και «καλόβολος» μέσα στη σχέση σου, ενώ αν είσαι single «λάμπεις» και γοητεύεις with no effort, έλκοντας νέα πρόσωπα στην ζωή σου.

Καρκίνος

Έχεις μάλλον λίγη δουλίτσα σήμερα ή να ασχοληθείς με διάφορες υποχρεώσεις στο σπίτι και μπορεί να μην καταφέρεις να ξεκουραστείς τελικά όσο θα’ θελες Κυριακάτικα. Η είσοδος βέβαια της Αφροδίτης στον Δίδυμο σου δημιουργεί την ανάγκη να ρεποζάρεις και να φροντίσεις τον εαυτό σου, όποτε do your best για να ξεκλέψεις λίγο χρόνο και για’ σένα.

Λέων

Περνάς πολύ όμορφα την Κυριακή σου, χαλαρώνοντας με το σύντροφο, τους φίλους, πηγαίνοντας για μπάνιο αν είσαι θαρραλέος ή μια εκδρομούλα τηρώντας τα μέτρα πάντα, μιας και η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους από σήμερα στου δημιουργεί την ανάγκη να διασκεδάσεις και να χαρείς, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες να βρεις ταίρι αν είσαι μόνος.

Παρθένος

Έχεις να φροντίσεις κάποια θέματα στο σπίτι ή υπάρχουν οικονομικά ζητήματα που θέλουν να ασχοληθείς λιγάκι σήμερα, ενώ η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους θα λειτουργήσει βοηθητικά για τα επαγγελματικά σου, βελτιώνοντας την εικόνα σου και δίνοντας σου την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να κυνηγήσεις τις φιλοδοξίες σου.

Ζυγός

Μην χάσεις όλη σου την μέρα αναλώνοντας χρόνο και ενέργεια σε εκατό μεριές μιας και το πέρασμα του κυβερνήτη σου, της Αφροδίτης, στους Διδύμους σε καλεί να εστιαστείς στις προοπτικές των επαγγελματικών και των σπουδών σου, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερη κινητικότητα στα ερωτικά αν είσαι «στο ψάξιμο» για νέο σύντροφο.

Σκορπιός

Μαζεύεις τα χειμωνιάτικα και καταπιάνεσαι γενικά με πρακτικά θέματα του σπιτιού ή ίσως και της δουλειάς, κάτι που σου δημιουργεί άγχος, όμως η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους αυξάνει «επικίνδυνα» τον ερωτισμό και την σαγήνη σου, φέρνοντας και νέες εμπειρίες σε αυτό το κομμάτι, ενώ θα σε διευκολύνει και σε οικονομικά θέματα.

Τοξότης

Καλοκαίριασε πια και αυτό σου πάει πολύ, με την διάθεση σου να είναι ανεβασμένη και με το πέρασμα της Αφροδίτης απέναντι σου θέλεις να περνάς όμορφα με το σύντροφο σου, παίρνοντας χαρά μέσα από την σχέση σου, ενώ η ελκυστικότητα σου μπορεί να «φέρει αποτελέσματα» αν είσαι ελεύθερος ή αν βρίσκεσαι σε φάση διερεύνησης νέων συνεργασιών στα επαγγελματικά.

Αιγόκερως

Καιρός να κοιτάξεις την φυσική σου κατάσταση με την είσοδο της Αφροδίτης στους Διδύμους κάνοντας λίγο gym αλλά και την εμφάνιση σου τσεκάροντας για αρχή τα διαθέσιμα ραντεβού για «Αποτρίχωση μετά από επαναλαμβανόμενα lockdowns» αφού μιλάμε η τρίχα στην γάμπα είναι «Να’ χεις μαλλί να γνέθεις» φάση.

Υδροχόος

Ήρθε η ώρα να ερωτευτείς κι εσύ Υδροχόε με το πέρασμα της Αφροδίτης στους Δίδυμους, να διασκεδάσεις με το ταίρι σου αν είσαι σε σχέση, να περάσεις στιγμές ευτυχίας με τα παιδιά σου, αλλά και να εκφράσεις την δημιουργικότητα σου. Oh yasss.

Ιχθύες

Θέλεις να βάλεις την «Άνοιξη στο σπίτι σου» με την είσοδο της Αφροδίτης στους Διδύμους, ξεσηκώνοντας ιδέες για την διακόσμηση του χώρου σου και του καλλωπισμού του μπαλκονιού ή του κήπου. Πέρνα μια βόλτα από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς σήμερα να πάρεις ιδέες!

