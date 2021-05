Ιχθύ, πάρε την μέρα για να ξεκουραστείς και «να γεμίσεις τις μπαταρίες σου»

Κριός

Αν δεν φύγεις από τον ρόλο της «παρηγορήτρας» που έχεις αναλάβει τελευταία στις φιλικές σου σχέσεις (έλεος κάπου), θα πάει «στράφι» και η όποια συναναστροφή μαζί τους για διασκέδαση «και καλά».

Ταύρος

Εκκρεμότητες γύρω από τα επαγγελματικά μπορεί «να σου κλέψουν χρόνο» Κυριακάτικα. Μπορεί π.χ. να πρέπει να στείλεις κάποια μείλ ή να κάνεις μερικά τηλεφωνήματα ζητώντας διευκρινίσεις για κάτι κ.λπ.

Δίδυμοι

Ευχάριστη η Κυριακή σου Δίδυμε. Ίσως σε βρίσκει σε κάποιο κοντινό ταξιδάκι με τον σύντροφο σου ή σε μια παραλία με φίλους, με το φλερτ και τα χαμόγελα να ομορφαίνουν την όλη ατμόσφαιρα. Enjoy yourself.

Καρκίνος

Προσπάθησε να βρεις χρόνο για’σένα σήμερα, απολαμβάνοντας μια κούρα ομορφιάς ή ένα self-pedicure, αφού το νύχι έχει γίνει...«το Γεράκι της Μάλτας» φάση. Πώς θα βάλεις έτσι πέδιλο;

Λέων

Πες «ναι» σε προσκλήσεις και εξόδους ακόμα και με το γνωστό συγγενολόι, καθώς το όλο «φολκλόρ» της υπόθεσης μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι για να εκτονώσεις το άγχος που κουβαλάς.

Παρθένος

Μάλλον το άγχος σου για τα επαγγελματικά εν όψει της ερχόμενης εβδομάδας οφείλεται και στο γεγονός ότι ο κυβερνήτης σου Ερμής μπαίνει σε ανάδρομή πορεία tomorrow, αλλά ok δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι κιόλας.

Ζυγός

Έχεις διάθεση να ανανεώσεις την σχέση με το σύντροφο σου, «θυμίζοντας» και σε εκείνον αλλά πρωτίστως στον εαυτό σου ότι η προσωπική ζωή θέλει φροντίδα, όσο «ρουφήχτρα» κι αν είναι η καθημερινότητα. Αλλιώς, «δεν».

Σκορπιός

Όσο δεν γίνεσαι υπερβολικά «αντιδραστικός» απέναντι σε αυτά που σου προτείνουν συνεργάτες σου, μπορεί να υπάρξουν ανοίγματα που σε εξελίσσουν «σοβαρά» επαγγελματικά.

Τοξότης

Η Κυριακή συνηγορεί στο να απολαύσεις «στιγμές καθημερινής ευτυχίας» με φίλους ή να κάνεις και μια casual γνωριμία στα ερωτικά. Nothing wrong with that.

Αιγόκερως

Δείξε κατανόηση στο δικαίωμα του άλλου να μην είναι απλώς σε φάση για κάτι «πιο δεσμευτικό» αυτή την περίοδο, γιατί διαφορετικά κινδυνεύεις να φας total άκυρο.

Υδροχόος

Κάτι καλό φαίνεται να παίζει στα αισθηματικά σου, ίσως όμως είσαι χωρισμένος σε δύο διαφορετικές «κατευθύνσεις» και θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα να πάρεις τις αποφάσεις σου για να μην μείνεις στο τέλος «με άδεια χέρια».

Ιχθύες

Πάρε την μέρα για να ξεκουραστείς και «να γεμίσεις τις μπαταρίες σου» γιατί από αύριο ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και όσο να πεις θα σε «ζορίσει» περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες.

