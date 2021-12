Κριέ η Πανσέληνος στους Διδύμους σε θέλει out and about για το επόμενο δεκαπενθήμερο, με εξόδους, καλέσματα, ψώνια για τις γιορτές κ.λ.π.

Κριός

Η Πανσέληνος στους Διδύμους σε θέλει out and about για το επόμενο δεκαπενθήμερο, με εξόδους, καλέσματα, ψώνια για τις γιορτές κ.λπ. αλλά και γενικότερο τρέξιμο still για «πολλά και διάφορα». Μερικοί θα ετοιμάσουν βαλίτσες και για ένα ταξιδάκι, ενώ άλλοι μπορεί να προχωρήσουν στην αγορά ενός μεταφορικού μέσου.

Ταύρος

Τα οικονομικά σου δείχνει η Πανσέληνος στους Διδύμους και μολονότι Χριστούγεννα έρχονται και τα δώρα είναι must, πρόσεξε «μην τινάξεις τη μπάνκα στον αέρα» και μετράς «κουκιά» στην συνέχεια. Από την άλλη μπορεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο να υπάρξει μια οικονομική συμφωνία, ένα κερδος, μια ευκαιρία, μια εξέλιξη σε θέματα δουλειάς κ.λπ. κυρίως για το τέλος του 3ου δεκαημέρου.

Δίδυμοι

Last full moon of 2021 στο ζώδιο σου σήμερα (ολοκληρώνεται τα ξημερώματα για την ακρίβεια) και το σύμπαν σε καλεί να κάνεις focus σε’ σένα και τις ανάγκες σου, να σε φροντίσεις περισσότερο σε θέματα υγείας, να σε προστατεύσεις από τοξικές καταστάσεις, να σε πιστέψεις σχετικά με μελλοντικά σου πλάνα, να σε αγαπήσεις εν ολίγοις αληθινά.

Καρκίνος

Εστίασε περισσότερο στην υγεία σου, σωματική και ψυχολογική, είναι «το μήνυμα» της Πανσέληνου στους Διδύμους, αφού τον τελευταίο καιρό δεν προλαβαίνεις ούτε να....εχμ, εχμ, με το κεφάλι σου να έχει περισσότερα ανοιγμένα tabs και από τον υπολογιστή σου. Αν νομίζεις ότι μπορεις να συνεχίσεις έτσι για πολύ ακόμα γελιέσαι και επιτέλους χρειάζεται να φροντίσεις διατροφή, ύπνο, ξεκούραση, άσκηση. Για τους γεννημένους στο τέλος του 3ου, παίζουν ακόμα ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις στην δουλειά.

Λέων

Η Πανσέληνος στους Διδύμους «ποντάρει» στην κοινωνικότητα σου, ζητώντας όμως «ουσία» στις επαφές σου, προσωπικές και επαγγελματικές, με διάθεση και για αλλαγές αν νιώθεις ότι κάποια άτομα, συνεργάτες, φίλοι, σύντροφοι, συνεχώς σε απογοητεύουν. Νέες γνωριμίες ή κάποιο θετικό νέο για τα επαγγελματικά σου σχέδια δεν αποκλείονται για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο.

Παρθένος

Η Πανσέληνος στους Διδύμους αφορά την καριέρα σου με θετικό πρόσημο και μάλιστα για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο μπορεί να υπάρξει μια σημαντική εξελίξη, μια προαγωγή, μια συμφέρουσα πρόταση, μια μεταγραφή, το ξεκίνημα μιας δικής σου δουλειάς κ.λπ. Ακόμα, επαφές, συναντήσεις και καλέσματα λόγω των ημερών, με άτομα που έχουν «λόγο» στα πράγματα, μπορεί να λειτουργήσουν προς όφελος σου.

Ζυγός

Νέους ορίζοντες στα επαγγελματικά, θετικές προοπτικές και ολοκληρώσεις στόχων σε θέματα σπουδών, βοήθειες σε νομικά ζητήματα (π.χ. δικαιοπραξίες, μεταβιβάσεις κ.λπ.) αλλά και «τρελή» όρεξη για ταξίδια, -ιδίως μακρινά-, φέρνει η Πανσέληνος στους Διδύμους, που επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος στους Διδύμους αφορά οικονομικά θέματα που σχετίζονται με κληρονομικά, φορολογικά, ασφάλειες, δάνεια, συμφωνίες κ.λπ. φέρνοντας ίσως κάποιο θετικό νέο ή μια σχετική ολοκλήρωση διαδικασιών μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, για τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου. Συναισθηματικά υπάρχει αναστάτωση, ίσως λόγω μιας ερωτικής σχέσης, που χρειάζεται επανεξέταση της ψυχικής σου «επένδυσης».

Τοξότης

Η τελευταία Πανσέληνος του χρόνου απέναντι σου στους Διδύμους μπορεί να δείξει, κυρίως για τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου, ότι μια σχέση ολοκληρώνεται ή προχωρά στο επόμενο στάδιο (συγκατοίκηση, δέσμευση, γάμος) μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ για τους αδέσμετους μπορεί να υπάρξουν γνωριμίες με θετικη εξέλιξη. Θετικές διαπραγματεύσεις, νέες συμφωνίες και προτάσεις για συνεργασία είναι επίσης μέσα στο «προγραμμα».

Αιγόκερως

Βοηθητική σε θέματα υγείας και δουλειάς είναι η Πανσέληνος στους Διδύμους. Αυτό το φεγγάρι είναι η ιδανική στιγμή για να κόψεις κακές συνήθειες, π.χ.το κάπνισμα, αντιλαμβανόμενος ότι η καλή λειτουργία του οργανισμού σου θέλει φροντίδα, ενώ ό, τι ενόχληση υπάρξει, την κοιτάς άμεσα και δεν την αφήνεις «στην τύχη της». Για τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου, μια συμφέρουσα πρόταση, μια προαγωγή κ.λπ. είναι πιθανή, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Υδροχόος

Splendid για τα ερωτικά, την διάθεση για χαρά και διασκέδαση, την δημιουργικότητα και τα θέματα των παιδιών είναι η Πανσέληνος στους Διδύμους, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο. Αν έχεις σύντροφο βγάζεις ξανά «κέφι», αν αυτό έχει χαθεί προ πολλού, ανοίγεις «νέους δρόμους», ενώ αν είσαι single ένα πρόσωπο μπορεί να σε ενθουσιάσει τόσο, ώστε να το ερωτευτείς. Και φυσικά τα παιδιά δίνουν χαρά και λόγω ημερών και λόγω «καινούργιων ερχομών», αν ανήκεις στο τέλος του ζωδίου.

Ιχθύες

Τελευταία Πανσέληνος για το 2021 στους Διδύμους σήμερα και μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο μπορεί να φέρει εξελίξεις σε θέματα ακινήτων, κληρονομικών, μετακομίσεων, ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, συγγενών κ.λπ. Οι γιορτές είναι η στιγμή του χρόνου που ερχόμαστε όλοι λίγο πιο κοντά, αλλά αν αυτό το κοντά εσένα σε περιορίζει ή σε «πνίγει», προχώρα με γνώμονα την συναισθηματική σου υγεία.

athensvoice.gr