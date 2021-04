Ζυγέ, φαίνεται πως έχεις να κάνεις λίγη δουλειά κυριακάτικα και αυτό μάλλον σου προκαλεί εσωτερική πίεση

Κριός

Δεν είσαι για πολλά πολλά σήμερα, αφού χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος νιώθεις ένα μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος και το συγκρουσιακό σου στιλ δεν βοηθά στο να υπάρξει ισορροπία.

Ταύρος

Από διάθεση τα πας καλύτερα και μπορεί να θελήσεις να δεις κάποια συγγενικά πρόσωπα με τα οποία είχες κόψει επαφές τελευταία, ενώ μια απρόσμενη συνάντηση με ένα άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να σε «αναστατώσει» θετικά.

Δίδυμοι

Σε έχει πιάσει το κατοχικό σου σύνδρομο και φουλάρεις με προμήθειες ψυγεία, καταψύκτες, ντουλάπια. Εντάξει, «ο χασάπης δεν θα σφάξει μοσχάρι μέχρι την Πρωτομαγιά!», αλλά μπορείς να την βολέψεις κι αλλιώς.

Καρκίνος

Νιώθεις περισσότερο at ease with yourself σήμερα και έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με φίλους για να πείτε τα χαζά σας, ίσως όμως προχωρήσεις και σε μια εξομολόγηση για τα προσωπικά σου, βγάζοντας ένα βάρος από πάνω σου.

Λέων

Μάλλον υποτονική είναι η Κυριακή σου, Λέοντά μου, καθώς μπορεί να νιώθεις λίγο πιο «βαριά» σωματικά, μπορεί όμως να χρειάζεται να ασχοληθείς και με το πρόγραμμα της εβδομάδας που ακολουθεί.

Παρθένος

Πιο χαλαρή μέρα η σημερινή, ιδανική για να περάσεις χρόνο με φίλους, παιδιά, συντρόφους, ίσως όμως έχεις και κάποια «μοιραία» επιστροφή από το παρελθόν που αφορά στα ερωτικά σου.

Ζυγός

Φαίνεται πως έχεις να κάνεις λίγη δουλειά κυριακάτικα και αυτό μάλλον σου προκαλεί εσωτερική πίεση. Μην το πολυσκέφτεσαι και φρόντισε να τελειώνεις γρήγορα με τα «πρέπει», για να μείνει χρόνος και για ξεκούραση.

Σκορπιός

Η μέρα γενικότερα σε πάει καλύτερα, Σκορπιέ μου, παρ’ ολ’ αυτά μπορεί να υπάρξει μια συναισθηματική ψιλοαναστάτωση με το ταίρι σου, που όμως ξεπερνιέται γρήγορα.

Τοξότης

Θέλεις χρόνο για εσένα σήμερα, καθώς συναισθηματικά είσαι λίγο «κουμπωμένος» και χρειάζεται να εξετάσεις πιο ώριμα τι σου προσφέρει η σχέση σου τη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς εξιδανικεύσεις και γενικεύσεις.

Αιγόκερως

Τρέχεις για να ικανοποιήσεις τους πάντες σήμερα, μιας και φαίνεται πως όλοι κάτι θέλουν από εσένα. Αν είσαι αδέσμευτος, τα πράγματα είναι ευνοϊκά για την εξέλιξη μιας νέας γνωριμίας όμως έχεις λίγο περισσότερο άγχος στην προσέγγισή σου.

Υδροχόος

Μπορεί να πρέπει να κάνεις κάποια προετοιμασία για τη δουλειά και να καταπιαστείς με διάφορες αγγαρείες μέσα στο σπίτι σήμερα, μην πιέσεις όμως τον εαυτό σου υπερβολικά και φρόντισε να κοιμηθείς σωστά, γιατί ο οργανισμός σου το έχει ανάγκη.

Ιχθύες

Όταν αισθάνεσαι καλά, όλα σου φαίνονται πιο εύκολα και μπορείς να εκδηλώσεις απλόχερα την αγάπη και την φροντίδα σου προς τον άνθρωπό σου αλλά και τα παιδιά σου. Καλά να περάσεις αυτή τη όμορφη ανοιξιάτικη Κυριακή!

