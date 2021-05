Τοξότη, το food coma είναι μια πραγματικότητα που έχεις να διαχειριστείς σήμερα, σε συνδυασμό με την ανάγκη να δουλέψεις ίσως και λίγο

__________

Κριός

Χριστός Ανέστη! Εντάξει, ίσως δεν είναι το πιο ευχάριστο Πάσχα της ζωής σου, μιας και τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά κλωθογυρίζουν στο κεφάλι σου, η όρεξή σου όμως είναι massive και δεν αφήνεις πετσούλα ούτε για δείγμα!

Ταύρος

Χριστός Ανέστη! Περνάς το Πάσχα όμορφα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, παίρνοντας πρώτος πρώτος σειρά στο γιορτινό τραπέζι, φλερτάροντας άμα λάχει με ηδυπάθεια ανάμεσα στις σεφταλιές και στα κοκορέτσια με κανέναν Παρθένο ή Αιγόκερω.

Δίδυμοι

Χριστός Ανέστη! Νιώθεις λίγο «έξω από τα νερά σου» σήμερα, είναι η αλήθεια, και θα χρειαστεί να αφήσεις πίσω ό,τι σε απασχολεί για να γιορτάσεις το Πάσχα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Καρκίνος

Χριστός Ανέστη! Βρίσκεσαι στο στοιχείο σου, περιστοιχισμένος από όσους αγαπάς, ετοιμάζοντας κάθε λογής καλούδια ενώ, ακόμα κι αν δεν είσαι οικοδεσπότης, ένα ταψί γαλακτομπούρεκο ή κουλουράκια θα το πας, βρε παιδί μου, «έτσι για το καλό»!

Λέων

Χριστός Ανέστη! Κάνεις το καλύτερό σου για να μπεις στο κλίμα της ημέρας, προσπαθώντας να αποβάλλεις το άγχος για τη δουλειά και βάζεις στοίχημα με τον εαυτό σου «να μην γουρουνιάσεις υπερβολικά» ή τουλάχιστον «να περπατήσεις στάνταρ μία ώρα μετά το φαγητό». Καλά, σε πιστέψαμε τώρα!

Παρθένος

Χριστός Ανέστη! Οι συνθήκες είναι με το μέρος σου για να πάρεις χαρά και να διασκεδάσεις τη Λαμπρή μαζί με τους αγαπημένους σου, τα παιδιά και τον σύντροφό σου, βγάζοντας και μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση στα ερωτικά, γκομενίζοντας με τον Ταύρο που «το παίζει δύσκολος».

Ζυγός

Χριστός Ανέστη! Το art de la table σου είναι μοναδικό και όλοι έχουν να το λένε, σε συνδυασμό δε με τη φίνα μαγειρική σου σε κατατάσσει ως την «Top hostess της Covid- Λαμπρής» κλέβοντας τη δόξα από τον Καρκίνο που κινείται σε πιο basic επίπεδο.

Σκορπιός

Χριστός Ανέστη! Μάλλον περνάς το Πάσχα σε κάποιο εξοχικό φίλου ή τέλος πάντων σε διαφορετικό μέρος από το σπίτι σου αφού έχεις άπειρες προκλήσεις, ενώ δεν προλαβαίνεις να απαντάς στα μηνύματα και να ανοίγεις βιντεάκια με κουνελάκια και ευχές στο WhatsApp σου.

Τοξότης

Χριστός Ανέστη! Το food coma είναι μια πραγματικότητα που έχεις να διαχειριστείς σήμερα, σε συνδυασμό με την ανάγκη να δουλέψεις ίσως και λίγο. Το πράγμα σηκώνει διπλή μερίδα από το γλυκό του Καρκίνου για να ανταπεξέλθεις!

Αιγόκερως

Χριστός Ανέστη! Άσε στην άκρη ό,τι σε πιέζει πασχαλιάτικα και αποφορτίσου μέσα από την επαφή με φίλους και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ενώ έχε τον νου και στον Παρθένο που πάει να σου «φάει» τον Ταύρο.

Υδροχόος

Χριστός Ανέστη! Πιθανότατα έχεις περάσει και καλύτερα το Πάσχα σου, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα νιώσεις χαρά σήμερα, ίσως όμως ειδικά προς το απόγευμα θελήσεις να αποσυρθείς λιγάκι για να ξεκουραστείς, ακολουθώντας ένα πιο χαλαρό δικό σου πρόγραμμα.

Ιχθύες

Χριστός Ανέστη! Ξεδίνεις Κυριακή του Πάσχα ερχόμενος σε επαφή με συγγενείς και φίλους, ενώ ίσως φλερτάρεις κιόλας με κάποιον από την παρέα just for the fun, μην το παρακάνεις όμως γιατί παίζουν και παρεξηγήσεις προς το απογευματάκι.

athensvoice.gr