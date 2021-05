Δίδυμε, βρίσκεσαι σε μια διάθεση «Σαββατοκύριακου» στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δεν είναι κακό.

_______________

Κριός

Καλά ξεκινά η εβδομάδα, με δυνατότητες να τακτοποιήσεις κάποια οικονομικά ζητήματα αλλά και να «τρέξεις» πιο άνετα πρακτικές υποχρεώσεις στα επαγγελματικά. Από τις θετικές ημέρες, γι’ αυτό αξιοποίησέ την σωστά.

Ταύρος

Βρίσκεσαι εν αναμονή της πολύ θετικής Νέας Σελήνης στο ζώδιό σου που πραγματοποιείται αύριο. Και σήμερα όμως θα μπορέσεις να δώσεις λύσεις στην καθημερινότητά σου αλλά και να κλείσεις όμορφα τη Δευτέρα παρέα με καλούς φίλους.

Δίδυμοι

«Ξυπνά αγάπη μου, η νύχτα πέρασε τ’ αστέρια χάθηκαν...», εσύ όμως φαίνεται πως έχεις ανάγκη από ύπνο ή τον απολαμβάνεις περισσότερο σήμερα, γενικότερα όμως βρίσκεσαι σε μια διάθεση «Σαββατοκύριακου» στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δεν είναι κακό.

Καρκίνος

Ενώ τα πράγματα κυλούν γενικά ομαλά μέσα στη μέρα, εσύ νιώθεις μια κάποια συναισθηματική κυκλοθυμία και ίσως βγάζεις υπερβολές στη συμπεριφορά προς τον σύντροφό σου. Nothing new, για να είμαστε ειλικρινείς.

Λέων

Τα επαγγελματικά θέματα είναι προτεραιότητά σου σήμερα και μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις με συνεργάτες και ανωτέρους που πιθανώς ζητούν τη γνώμη σου σχετικά με τη δουλειά ή επεξεργάζονται μαζί σου τους όρους μιας οικονομικής συμφωνίας.

Παρθένος

Θα σου είναι πιο εύκολο σήμερα να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις, με τον τρόπο που θέλεις στους γύρω σου, στην ομάδα σου στη δουλειά, αλλά και στη σχέση σου με το σύντροφό σου.

Ζυγός

Η δυναμική της ημέρας είναι πολύ καλή για να περάσεις όμορφα στην ερωτική σου ζωή, ξεπερνώντας προβλήματα και εκφράζοντας τα συναισθήματά σου χωρίς εγωισμούς.

Σκορπιός

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι σαφές ότι οι άλλοι, σύντροφοι, συνεργάτες, οικογένεια, έχουν αυξημένες απαιτήσεις από σένα, θα ήταν ενδιαφέρον όμως αν κι εσύ for once ζητούσες τη βοήθειά τους, αποδεχόμενος ότι δεν είσαι «ο Θεός», εισπράττοντας αντιδράσεις που μπορούν μάλιστα να σε εκπλήξουν.

Τοξότης

Το ξέρεις ότι σε περιμένει πολλή δουλειά και τρέξιμο μέσα στη μέρα, δεν χρειάζεται να σου το πω. Αυτό που προτείνω όμως είναι να προσπαθήσεις να αφήσεις το άγχος στην άκρη και να γίνεις πιο ευέλικτος στην επικοινωνία με τους συναδέλφους σου, doing one thing at a time.

Αιγόκερως

Σε έχει πιάσει «σκατάνοιξη» και σφυρίζεις χαρούμενους σκοπούς μόνος σου στη δουλειά σκεφτόμενος το ταίρι σου ή φλερτάρεις με τη διευθύντρια του δημιουργικού με περίσσιο νάζι, παρ’ όλη την πίεση της δουλειάς. Την όρεξη σου να ’χαμε Δευτεριάτικα, δηλαδή.

Υδροχόος

Λίγο οι υποχρεώσεις στο σπίτι, λίγο η δουλειά που σε πιέζει, μπορεί να σου δημιουργήσουν μια εσωτερική ανισορροπία σε συναισθηματικό επίπεδο, όμως τίποτα really tragic.

Ιχθύες

Ευχάριστη μέρα η σημερινή με θετικές επαφές τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα αισθηματικά σου, που δίνουν μια γλυκιά αίσθηση στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και το πράγμα θα γίνεται καλύτερο στη συνέχεια.

athensvoice.gr