Τα My market καλωσορίζουν την Άνοιξη μέσα από το πέμπτο τεύχος του περιοδικού τους ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ. Μία ακόμη αισιόδοξη και φρέσκια έκδοση, με πλούσια θεματολογία βασισμένη στην ομώνυμη πλατφόρμα φροντίδας των My market. Το νέο τεύχος μάς προσκαλεί να προετοιμαστούμε με όλες τις αισθήσεις μας, και πάνω από όλα με θετική σκέψη, για τα καλύτερα που θα έρθουν, παρά τις δυσκολίες της εποχής που διανύουμε.

Στις σελίδες του θα βρούμε ιδέες για ζυμωτές λιχουδιές, συνταγές από διάσημα σάντουιτς, απολαυστικά κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα, πιάτα με τα λαχανικά της εποχής, νηστίσιμα σνακ, tips για να διαλέξουμε κρασί στο σουπερμάρκετ, πασχαλινές συνταγές και έθιμα, μυστικά περιποίησης και ανανέωσης για όλη την οικογένεια και άλλα πολλά θέματα που θα μας φτιάξουν τη διάθεση!

Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market αλλά και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40 €. Τα έσοδα του περιοδικού προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο +πράττω. Εδώ και 12 χρόνια, τα My market μέσα από το πρόγραμμα αυτό – και με την πολύτιμη υποστήριξη εργαζόμενων και πελατών - έχουν καταφέρει να:

· Στηρίζουν έμπρακτα ιδρύματα και φορείς που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται καθημερινά. Συγκεκριμένα προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Μάλιστα, στο τεύχος που κυκλοφορεί κάποιοι από τους φορείς μας ευχαριστούν με πολύ όμορφα μηνύματα.

· Ανακυκλώνουν τόνους υλικών και συσκευών από τις γωνιές ανακύκλωσης που υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα My market.