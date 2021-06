Ανοδικά κινείται και φέτος η θεσσαλική «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.», διατηρώντας το θετικό momentum της περσινής χρονιάς.

Η γαλακτοβιομηχανία των αδελφών Σαράντη, η οποία μεταξύ άλλων παράγει και διανέμει τα προϊόντα «Όλυμπος», TΥΡΑΣ, και «Ροδόπη» «τρέχει» με ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 8% στο πρώτο πεντάμηνο του 2021 παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία ενώ σε ανάλογα επίπεδα εκτιμάται πως θα «κλείσουν» οι πωλήσεις στο σύνολο του 2021.

Οι επιδόσεις θα ήταν ακόμη καλύτερες, εάν τα σούπερ μάρκετ, -που είναι το βασικό κανάλι διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας- είχαν κρατήσει τη δυναμική τους και μετά την επανεκκίνηση της εστίασης. Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων «ανέκρουσε πρύμναν» με την επιστροφή του HORECA (εστιατόρια, catering, κα.) μετά την 3η Μαΐου, καταγράφοντας –όπως ήταν λογικό- απώλειες (πληροφορίες αναφέρουν πως τον Μάιο το πρόσημο ήταν αρνητικό).

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Δημήτρης Σαράντης μιλώντας στο mononews υπογραμμίζει πως τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τον δυναμισμό και την όρεξη του ομίλου να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, μέσα από τη σύναψη νέων συνεργασιών και την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων.

Το project της Κύπρου

Στο πλαίσιο αυτό, όπως λέει, δρομολογούνται νέες επενδύσεις έως 30 εκατ. ευρώ μέσα στη επόμενη διετία στην κατηγορία των αναψυκτικών, προκειμένου την περαιτέρω ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της «Κλιάφας», την οποία απέκτησε πέρυσι ενώ σχεδιάζεται και ο περαιτέρω εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, με νέους κωδικούς όπως το κρύο τσάι.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας δηλώνει πεπεισμένος πως η κατηγορία των αναψυκτικών δεν θα αργήσει να αποφέρει καρπούς, υπογραμμίζοντας πως το brand «Κλιάφας» σε συνδυασμό με την υποστήριξη που προσφέρει ο μητρικός όμιλος αποτελούν εχέγγυα για μια επιτυχημένη πορεία. «Μπορεί μέχρι στιγμής να χάνουμε, δεν αμφιβάλουμε όμως για την εξέλιξη των πραγμάτων», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται και το εργοστάσιο παραγωγής χαλουμιού στην Κύπρο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σε περίπου δυο χρόνια από σήμερα. Η νέα μονάδα, η οποία θα κατασκευασθεί στην περιοχή Τσέρι, έξω από τη Λευκωσία θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ενώ ανάμεσα στις καινοτομίες που θα ενσωματώνει είναι και η «αναγέννηση νερού». Κάτι που θεωρείται αναγκαίο με δεδομένα τα προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει το νησί της Αφροδίτης.

Επάρκεια κεφαλαίων

Εκτός πλάνων -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- είναι το ενδεχόμενο κάποιας σημαντικής εξαγοράς. Τέτοιες κινήσεις, λέει ο κ. Σαράντης, «έχουν νόημα μόνο όταν προσφέρουν κάτι», επισημαίνοντας πως είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόλογες επιχειρήσεις προς πώληση, οι οποίες διαθέτουν συνδυαστικά ισχυρό brand, τεχνογνωσία και ικανό ανθρώπινο δυναμικό.

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει τις εξαγορές της CVC Capital στον χώρο των γαλακτοκομικών (Vivartia και Δωδώνη) θεωρεί πως δεν κομίζει κάτι καινούριο και απλά στοχεύει στην αποκόμιση κερδών ενώ εκτιμά πως η προσέγγιση του αμερικάνικου fund έχει κοινά στοιχεία με εκείνη του fund που εξαγόρασε τη Δωδώνη πριν από μερικά χρόνια. Το οποίο όπως λέει, δεν έφερε κάποια σημαντική ανατροπή στην αγορά.

Κλείνοντας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου μελλοντικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λέγοντας πως τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται. «Δεν το αγνοούμε, δεν το υποτιμούμε», σημειώνει χαρακτηριστικά, σπεύδει ωστόσο να διευκρινίσει πως τη δεδομένη στιγμή, τα «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» έχουν επάρκεια κεφαλαίων ενώ εφ’ όσον προκύψει ανάγκη για την χρηματοδότηση κάποιου project μπορεί να αντλήσουν ρευστότητα από τα τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζονται.

Who is Who

Ο όμιλος «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» παρουσίασε πωλήσεις 404 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 373 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 8,31%. Το 50% των πωλήσεων, δηλαδή 202 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Η ιστορία του ομίλου ξεκινάει το 1985, όταν τα αδέλφια Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης ίδρυσαν την τυροκομική επιχείρηση ΤΥΡΑΣ στα Τρίκαλα. Το 1999 εξαγόρασαν την TYROM στη Ρουμανία και το 2000 τη συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία «Όλυμπος» στη Λάρισα, ενώ το 2003 απέκτησαν εταιρεία στη Βουλγαρία.

Το 2005 η εταιρεία εισήλθε στην κατηγορία των φυσικών χυμών. Το 2008 οι αδελφοί Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης προέβησαν στην εξαγορά μιας ακόμη συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας, της «Ροδόπη». Πλέον ο όμιλος, μετά τις εξαγορές των εταιρειών «Κλιάφα» και «Δουμπιά – Μαλαματίνα», διαθέτει επτά εργοστάσια σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

