Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μαζί με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη Σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INVEST, διοργανώνουν ένα Summer School , το οποίο θα έχει διάρκεια από 7-14 Ιουνίου με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Καινοτομία , την Οικοδομική στις Αγροτικές Κοινότητες.

Τα Πανεπιστήμια που θα συμμετάσχουν στο θερινό σχολείο είναι το Slovak University of Agriculture in Nitra από την Σλοβακία, το University of Agribusiness and Rural Development από τη Βουλγαρία, το Karelia University of Applied Sciences από την Φινλανδία και το Van Hall Larenstein University of Applied Sciences από την Ολλανδία

Αντικείμενο του Summer School είναι “EMPOWERING REGIONAL DEVELOPMENT AND INNOVATIONS – BUILDING RESILIENCE IN RURAL COMMUNITIES” και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, με προαπαιτούμενο συμμετοχής την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και την όρεξη για απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις του Summer School θα πραγματοποιηθούν online και δεν υπάρχουν δίδακτρα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το σχετικό φυλλάδιο που υπάρχει διαδικτυακά: https://drive.google.com/file/d/17_1YOrd7lZxxJEKN45Jk5Tt0VM8eelfw/view?