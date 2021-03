Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου είναι η ετήσια γιορτή της διεθνούς θεατρικής κοινότητας, από το 1961, όταν πρωτοεμφανίσθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, με θεατρικά δρώμενα και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τα εθνικά τμήματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που συνενώνει τους επαγγελματίες του θεάτρου και συνεργάζεται στενά με την UNESCO.

Κάθε χρόνο ένας άνθρωπος του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα του εορτασμού, το οποίο είθισται να διαβάζεται στα θέατρα-όταν δεν είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού-πριν από την παράσταση της 27ης Μαρτίου. Το φετινό μήνυμα (2021) υπογράφει η γνωστή αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν και έχει ως εξής:

«Διανύουμε μια πολύ δύσκολη εποχή για τις ζωντανές παραστάσεις και

πολλοί καλλιτέχνες, τεχνικοί, τεχνίτες και γυναίκες αγωνίζονται σε ένα

επάγγελμα που ήταν ήδη επισφαλές.

Ίσως αυτή η διαρκής ανασφάλεια να τους κατέστησε ικανότερους να

επιβιώσουν αυτής της πανδημίας με εξυπνάδα και θάρρος.

Η φαντασία τους έχει ήδη μετουσιωθεί μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες

σε ευρηματικούς, ψυχαγωγικούς και συγκινητικούς τρόπους

επικοινωνίας, πράγμα το οποίο οφείλεται φυσικά σε μεγάλο βαθμό στο

διαδίκτυο.

Από τότε που υπάρχουν άνθρωποι πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη,

αφηγούνται ο ένας στον άλλον ιστορίες. Η πανέμορφη κουλτούρα του

θεάτρου θα ζει όσο παραμένουμε εδώ.

Η δημιουργική παρόρμηση των συγγραφέων, σκηνογράφων, χορευτών,

τραγουδιστών, ηθοποιών, μουσικών, σκηνοθετών δε θα καταπνιγεί ποτέ

και στο πολύ εγγύς μέλλον θα ευδοκιμήσει και πάλι με νέα ενέργεια και

μια νέα αντίληψη του κόσμου που μοιραζόμαστε όλοι.

Αδημονώ!»

Μετάφραση: Γιόλα Κλείτου – Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ).

Βιογραφικό σημείωμα της Έλεν Μίρεν

Η Έλεν Μίρεν είναι μια από τις πιο γνωστές και αξιοσέβαστες ηθοποιούς με διεθνή καριέρα που εκτείνεται από τη σκηνή, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και έχει κατακτήσει πολλά βραβεία για τις συγκλονιστικές και πολύμορφες ερμηνείες της συμπεριλαμβανομένου και ενός Όσκαρ το 2007 για την ερμηνεία της στην ταινία «Η Βασίλισσα» («The Queen»).

Η Έλεν Μίρεν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της με τον ρόλο της Κλεοπάτρας στο National Youth Theatre. Στη συνέχεια εργάστηκε στο θέατρο στο Μάντσεστερ και έπειτα εντάχθηκε στον Βασιλικό Θίασο Σαίξπηρ (Royal Shakespeare Company - RSC). Μετά από τέσσερα σημαντικά χρόνια στον RSC, η Έλεν άλλαξε παντελώς κατεύθυνση όταν ξεκίνησε να δουλεύει στον θίασο του γνωστού σκηνοθέτη Πίτερ Μπρουκ, το Κέντρο Θεατρικής Έρευνας (Centre de Recherche Théâtral) περιοδεύοντας στην Αφρική και την Αμερική.

Από τότε η πορεία της στο θέατρο συμπεριλαμβάνει πολυάριθμες παραγωγές στο West End, το Fringe, τον RSC, το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και το Broadway στις Η.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του έργου «Ένας μήνας στην Εξοχή» («A Month in the Country») για το οποίο προτάθηκε για βραβείο Tony και του έργου «Ο Χορός του Θανάτου» («The Dance of Death») στο Broadway απέναντι από τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Άλλες παραγωγές στις οποίες συμμετείχε ήταν «Ο Ορφέας στον Άδη» (»Orpheus Descending) στο «Donmar Warehouse» και «Το Πένθος ταιριάζει στη Ηλέκτρα» («Mourning Becomes Electra») στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, ρόλος για τον οποίο προτάθηκε για το Βραβείο Olivier Καλύτερης Ηθοποιού.

Επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας το 2009 με τον ομώνυμο ρόλο στη Φαίδρα του Ρακίνα σε σκηνοθεσία Nicholas Hytner. Η παράσταση αυτή έγραψε ιστορία καθώς ήταν η πρώτη θεατρική παραγωγή η οποία κινηματογραφήθηκε για το NTLive και προβλήθηκε σε κινηματοθέατρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην πιο πρόσφατη ερμηνεία της στο West End του Λονδίνου το 2013 ανέλαβε εκ νέου το ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β στο έργο «Η Ακρόαση» («The Audience») του Peter Morgan σε σκηνοθεσία Stephen Daldry.

Κέρδισε το βραβείο Olivier Καλύτερης Ηθοποιού και το βραβείο What’s on Stage. Τον Φεβρουάριο του 2015 «Η Ακρόαση» μεταφέρθηκε στο Θέατρο Gerald Schoenfeld στη Νέα Υόρκη με την Έλεν Μίρεν στον βασικό ρόλο, ερμηνεία για την οποία κέρδισε το Βραβείο Tony Καλύτερης Ηθοποιού.

Πέρα από την καριέρα της στη σκηνή, η Έλεν Μίρεν είναι ευρέως γνωστή για τα εξαιρετικά της επιτεύγματα στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Το 2003 της απονεμήθηκε ο τίτλος της Ντάμας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας («Dame of the British Empire»).

