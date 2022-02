Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της διασύνδεσης και της επαφής των φοιτητών και των αποφοίτων της Σχολής Τουρισμού με την αγοράς εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε με επιτυχία για μία ακόμη χρονιά τον καθιερωμένο θεσμό Tourism Virtual Career Days 2022 (Ημέρες Καριέρας Τουρισμού), αποκλειστικά για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα διαδικτυακά, από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων ελληνικών και πολυεθνικών ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία σε φοιτητές και απόφοιτους της Σχολής Τουρισμού να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους τους και να διεκδικήσουν μια θέση στο εργατικό δυναμικό τους.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1110 ατομικές συνεντεύξεις, μέσω των οποίων οι φοιτητές και απόφοιτοι απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία στην επικοινωνία με στελέχη επιχειρήσεων, ενώ είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις του τουριστικού κλάδου, καθώς και για τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αρκετοί, μάλιστα, κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μια θέση εργασίας.

Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, στη φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκαν 40 Ξενοδοχειακοί Όμιλοι που διαθέτουν περισσότερα από 200 κορυφαία στην κατηγορία τους ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι:



ALDEMAR

AMANZOE – AMAN RESORTS

ANDRONIS EXCLUSIVE

AQUILA HOTELS

ARIA HOTELS – LIBRA GROUP – KENSHO

ASTIR BEACH

ATHENS MARRIOTT

ATLANTICA HOTELS AND RESORTS

BEEF BAR (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΕΡΑ)

COSTA NAVARINO

DAIOS COVE LUXYRY RESORT & VILLAS

ELECTRA HOTELS

ELOUNDA SA

FOUR SEASONS ATHENS (ASTIR PALACE)

GORDON CHARLES AGENCY

GRACE MYCONOS

GRECOTEL

GRAND BRETAGNE – KING GEORGE

KANAVA HOTELS AND RESORTS

KATIKIES HOTELS

LUXURY BOUTIQUE KALESMA MYCONOS

M GALLERY ATHENS CAPITAL

MAGE HOTELS

MANESSIS TRAVEL – AMARONDA RESORT AND SPA – MESSINA RESORT

MIDEAST TRAVEL AGENCY

MITSIS HOTELS

MYCONIAN COLLECTION – LEADING LUXURY HOTELS

PORTO CARRAS RESORTS

RAMADA LOUTRAKI – WYNDHAM LOUTRAKI

SAINT GEORGE LYCABETTUS (SGL)

SANI RESORTS – IKOS

SBOKOS GROUP – PHAEA RESORTS

SOHO ROC HOTEL

SWOT HOSPITALITY

THE MARGI HOTEL

TRESOR HOSPITALITY

ZEUS INTERNATIONAL – WYNDHAM ATHENS

Διαθέτοντας μία από τις πιο δραστήριες και βραβευμένες Σχολές Τουρισμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αξιοποιεί τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με την αγορά εργασίας, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον Τουρισμό με τις καλύτερες προϋποθέσεις, χτίζοντας μια σταδιοδρομία με σταθερά ανοδική πορεία, καθώς και το δικό τους δίκτυο επαγγελματικών επαφών. Επιπλέον, συμβάλει στην στελέχωση των τουριστικών επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό με το κατάλληλο υπόβαθρο σε γνώσεις και δεξιότητες.

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού διοργανώνονται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Λίγα λόγια για τη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου:

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει περιζήτητα bachelors, masters & diplomas σε συνεργασία με τα κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια: Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), Oxford Brookes University και Queen Margaret University. Τα παρεχόμενα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών ανοίγουν επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ, της Ένωσης Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης – EURHODIP, καθώς και του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού – ΕΛΙΤΟΥΡ. Παράλληλα, αποτελεί τον μοναδικό Global Academic Partner του American Hotel & Lodging Educational Institute – AHLEI στην Ελλάδα.

