Οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars) γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους.

Η 4η Μαΐου επελέγη από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς («May the Force be with you») «May the fourth be with you».

© SanSimera.gr