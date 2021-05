Στις 8 Δεκεμβρίου 2017, η γενική συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα για την ανακήρυξη της 16ης Μαΐου ως Διεθνούς Ημέρας Ειρηνικής Συμβίωσης (International Day of Living Together in Peace).

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού και της εκτίμησης του άλλου και της ικανότητας των ανθρώπων να ζουν ειρηνικά και ενωμένοι. Ο εορτασμός δημιουργήθηκε για να κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα και να προωθήσει την κατανόηση, την ενσωμάτωση, την ανοχή, την ειρήνη και την αλληλεγγύη.

Το κλειδί για ένα βιώσιμο κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της αρμονίας είναι η επιθυμία των ανθρώπων από διάφορες χώρες να ζουν κα να δρουν μαζί, ενωμένοι στις διαφορές τους και να μοχθούν για τον σεβασμό και την αναγνώριση των πολιτιστικών και θρησκευτικών ποικολομορφιών. Η Διεθνής Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας αντί της αντιπαλότητας και της σύγκρουσης.

Ο ΟΗΕ ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη του να διοργανώσουν εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, σε συσχετισμό με τις πολιτιστικές παραδόσεις και τα έθιμά τους. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό και την συνεργασία και να συμβάλλουν στην ειρήνη και την βιώσιμη ανάπτυξη.

