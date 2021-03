Οι καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Λάρισα Bread Factory, λίγες ώρες πριν την έναρξη της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League με τον Ιωνικό Hellenic Coin (17:00 - ΕΡΤ3) στο κλειστό γυμναστήριο «Πλάτωνας», έστειλα ένα ηχηρό μήνυμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου.

Με αφορμή την σημαντική αυτή ημέρα, έστειλαν μήνυμα μέσω video οι Σπύρος Μούρτος και DeVaughn Washington:

«There Is No Room For Racism - στο ίντερνετ, στους δρόμους, στον αθλητισμό. We Make Anywhere a Positive Change».

Πότε καθιερώθηκε και γιατί:

«Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Στις 21 Μαρτίου του 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι.

Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές. Ο ΟΗΕ μας καλεί αυτή τη μέρα να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας».

Το video: