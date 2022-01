Η ΚΑΕ Λάρισα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας της με τον δύο φορές πρωταθλητή Λετονίας, Γιάνις Μπέρζινς (28 χρ., 2,02) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2021-2022.

Ο Γιάννις Μπέρζινς αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι της Δευτέρας (17/01) στην Αθήνα απ' όπου και θα ταξιδέψει για Λάρισα για να γνωρίσει από κοντά τους νέους τους συμπαίκτες αλλά και το τεχνικό τιμ της ομάδας.

Την Τρίτη (18/01) αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και άμεσα θα τεθεί στην διάθεση του κόουτς, Φώτη Τακιανού, ενόψει της έναρξης του δευτέρου γύρου της #StoiximanBasketLeague.

Who is Who

Ο Γιάννις Μπέρζινς γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1993 στο Limbaži της Λετονίας και έχει ύψος 2,02. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το υπέγραψε στην BK Valmiera το 2009 όπου και αγωνίστηκε δύο σεζόν πριν τον αποκτήσει η VEF Rīga το καλοκαίρι του 2011, με την οποία αγωνίστηκε μια σεζόν κατακτώντας το Λετονικό πρωτάθλημα, για να συνεχίσει για ένα χρόνο δανεικός στην ομάδα που τον ανέδειξε, την BK Valmiera, στην οποία είχε καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση της 3ης θέσης στην Λετονική λίγκα.

Μάλιστα εκείνη η χρονιά ήταν το εισιτήριο για τον Γιάνις Μπέρζινς για την συμμετοχή του στο Adidas Eurocamp στο Τρεβίζο της Ιταλίας, τουρνουά στο οποίο συμμετείχε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το καλοκαίρι 2013 έκανε καλό τουρνουά με την Εθνική ομάδα της Λετονιάς στο U20 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο έφερε στο προσκήνιο πρόταση από την Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο τελικά να επιλέγει την επέκταση της συνεργασίας του με την Ρίγα, ως καλύτερη επιλογή για την εξέλιξη του.

Το 2016 θα κάνει την πρώτη του μεταγραφή εκτός συνόρων. Θα μεταγραφεί στην Ιταλική Orlandina Basket, όπου εκείνη την χρονιά αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας.

Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στα Ιταλικά παρκέ επιστρέφει στην χώρα του, αυτήν την φορά για λογαριασμό της BK Ventspils με την οποία το 2018 κατακτά το Λετονικό πρωτάθλημα, πριν πάρει μεταγραφή για την Πολωνική Zielona Gora το καλοκαίρι του 2020, με την οποία κατέκτησε το Πολωνικό Κύπελλο της ίδιας χρονιάς, έχοντας 10,4 π., 5,5 ριμπ., 1,4 ασσίστ και 38% στα τρίποντα.

Ο «γάμος» τελικά με Ισπανικό σύλλογο έγινε το περασμένο καλοκαίρι, όπου και μεταγράφηκε στην Μανρέσα με την οποία την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε 3,5 π. με 1,3 ασ. σε 11:05 λεπτά συμμετοχή ανά μέσο όρο. Τελευταίος του αγώνας ήταν στο 11/12/21 στη νίκη της Μανρέσα στα Κανάρια επί της Γκραν Κανάρια με 80 - 82.